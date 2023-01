Napoli, che batosta in arrivo per Giuntoli: pronti 25 milioni, sarà addio

Cristiano Giuntoli è stato uno dei protagonisti dell’estate. Il ds del Napoli ha effettuato diversi colpi di calciomercato.

Nella sessione estiva di calciomercato il Napoli è stato abile a spiazzare tutti, dai tifosi fino agli addetti ai lavori. La società ha dimezzato il monte ingaggi, tagliando i contratti di alcuni tra i giocatori più costosi e puntando invece su giovani talenti sconosciuti ai più. La strategia di De Laurentiis e Giuntoli ha funzionato alla grande ed i risultati sono andati oltre ogni aspettativa.

La squadra partenopea è la più grande sorpresa di questo inizio di stagione e gran merito va al ds azzurro. Giuntoli è stato bravo e lesto a scovare giovani sconosciuti, acquistando nello specifico Kim e Kvicha Kvaratskhelia. I due sono arrivati come sconosciuti ed hanno spiazzato tutti con prestazioni di altissimo livello.

Il club partenopeo deve solo puntellare la rosa in questa sessione di mercato e già l’ha fatto con lo scambio con la Sampdoria. Il Napoli ha infatti acquistato in prestito con diritto di riscatto Bereszynski ed ha invece mandato in prestito secco Alessandro Zanoli ai blucerchiati. In questa seconda parte di gennaio il club azzurro monitorerà al massimo possibili opportunità di mercato.

Napoli, si allontana la pista Ounahi

Uno dei nomi accostati in queste settimane al club azzurro è il centrocampista dell’Angers Ounahi. Il giocatore è stato tra le rivelazioni dell’ultimo Mondiale in Qatar e diversi club sono sulle sue tracce. Anche il Napoli segue da tempo il giocatore, ma ora le trattative sembrano complicarsi.

Secondo quanto riporta il giornalista Rai Ciro Venerato il Leeds è pronto ad offrire ben 25 milioni di euro all’Angers, 10 milioni in più rispetto all’offerta del Napoli. Grande divario anche per la questione ingaggio con gli azzurri fermi ad un’offerta da 1,5 milioni annui e gli inglesi pronti ad offrire quasi il doppio. Il pallino di Giuntoli, la rivelazione del Mondiale, appare ora sempre più distante.