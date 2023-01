Colpo di scena Napoli, Spalletti ha deciso: la decisione lascia senza parole

Napoli-Cremonese, la decisione di mister Luciano Spalletti spiazza i tifosi: domani può accadere l’inaspettato, manca solo l’ufficialità.

Napoli-Cremonese è oramai alle porte. Domani sera, alle ore 21:00, allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta, la formazione di mister Luciano Spalletti affronterà la Cremonese di Davide Ballardini, alla prima apparizione sulla panchina dei lombardi dopo l’esonero di Massimiliano Alvini. Il match secco vale l’approdo ai quarti di finale di Coppa Italia: chi vince domani sera passa al turno successivo.

Una ghiotta occasione per gli ospiti che potrebbero subito riscattarsi dopo le prestazioni decisamente negative della prima parte di stagione. D’altro canto anche il Napoli punta al successo: vincere domani vorrebbe dire agguantare l’ennesimo successo stagionale. Non è un mistero: gli azzurri puntano anche alla Coppa Italia. In ogni caso, però, Luciano Spalletti potrebbe sorprendere i tifosi con delle scelte di formazioni sorprendenti.

Napoli-Cremonese, Sirigu verso la panchina: slitta il debutto in azzurro?

Come è possibile immaginare, visto l’impegno che, almeno sulla carta, sarà poco probante per la SSC Napoli, capolista della classifica generale di Serie A 2022/2023, Luciano Spalletti effettuerà un massiccio turnover. L’allenatore del club partenopeo potrebbe seriamente dare spazio a chi ha giocato meno, lasciando i titolarissimi in panchina per preservarli in vista del derby campano contro la Salernitana, in programma sabato alle ore 18:00.

Sembrava essere giunto il momento del debutto tra i pali di Salvatore Sirigu. L’esperto portiere del Napoli, ancora mai utilizzato in gare ufficiali, ha collezionato solamente una presenza in amichevole contro la Juve Stabia ad inizio stagione. Domani tutto sembrava presagire ad un suo utilizzo dal primo minuto, ma la rivelazione di ‘La Repubblica’ lascia i tifosi senza parole. Potrebbe toccare ancora ad Alex Meret, unico confermato dei titolarissimi. Ma perché Sirigu andrà in panchina? Il motivo è da ricondurre al calciomercato. Il portiere trentaseienne è al centro di diversi rumors di mercato e per questo motivo potrebbe restare inutilizzato. Nelle ultime settimane, infatti, ha preso piede l’ipotesi di un trasferimento alla Fiorentina di Vincenzo Italiano.