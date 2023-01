“C’è un difetto”: Napoli, l’ex azzurro bacchetta Spalletti in diretta

Napoli, la rivelazione dell’ex calciatore azzurro è una vera e propria ‘tirata d’orecchie’ a Luciano Spalletti: l’ha detto in diretta.

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis vola sulle ali dell’entusiasmo. Il club partenopeo, dopo il passo falso contro l’Inter, ha subito messo in chiaro le cose mettendo knock out la Juventus di Massimiliano Allegri con un sonoro 5-1. Nell’ultimo turno di campionato, contro la compagine bianconera, è arrivata una vittoria roboante che lancia gli azzurri verso il trionfo in campionato e lo scudetto. In una Serie A 2022/2023 sempre più competitiva, la squadra di Spalletti ha dimostrato, almeno fino a questo punto, di avere qualcosa in più rispetto alle avversarie.

La prova evidente di ciò è la classifica generale, con il Napoli primo in elenco a +9 dal Milan di Stefano Pioli, fermo al secondo posto. I 47 punti conquistati fino a questo momento della stagione sono frutto di ben quindici vittorie, due pareggi ed una sola sconfitta giunta contro l’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri sono stati l’unica squadra capace di battere il Napoli in Italia. Prima, infatti, ci era riuscito solamente in Liverpool di Jurgen Klopp durante la fase a gironi di Champions League.

Napoli, Marcolin bacchetta gli azzurri

L’incognita della sosta per i Mondiali in Qatar sembra essere stata messa da parte. Dopo il passo falso contro in nerazzurri il Napoli è tornato subito in carreggiata mettendo la situazione a posto. Il lungo stop per la Coppa del Mondo 2022 aveva lasciato perplessità tra i più. Numerosi tifosi ed addetti ai lavori, infatti, sembravano avere un solo interrogativo: “Cosa accadrà dopo i Mondiali? Il Napoli continuerà ad essere così forte?”. La risposta è presto arrivata, anche se c’è stato bisogno di attendere un po’.

A bacchettare gli azzurri ci ha pensato un ex Napoli. Dario Marcolin, oggi commentatore per ‘DAZN’, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’. Di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni: “Devo dire che questo Napoli ha un difetto. Ci ha messo due gare per tornare ad essere quello visto prima della pausa per i Mondiali. Contro la Juventus si è vista esuberanza ed anche un bel gioco. Rivedendo la prova degli azzurri contro i bianconeri è come se non ci fossero mai stati cinquantuno giorni di stop. La Juve aveva paura di stare nell’area degli avversari, hanno puntato sulle ripartenze. I ragazzi di Spalletti hanno giocato con qualità ed entusiasmo, mettendo in mostra tutte le proprie qualità”.