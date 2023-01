Sorpresa Napoli, Spalletti cambia tutto: accadrà contro la Cremonese

Il Napoli di Luciano Spalletti affronterà domani sera la Cremonese. Gli azzurri saranno impegnati negli Ottavi di Coppa Italia.

Grande entusiasmo in casa Napoli. La squadra di Spalletti è reduce dal clamoroso 5 a 1 sulla Juventus, una vittoria che dà importanti risvolti in chiave campionato. Gli azzurri hanno un vantaggio di 9 punti sul Milan e di 10 su Juventus e Inter, un distacco già molto importante al termine del girone di andata. Gli azzurri ora potranno concentrarsi anche sulle altre competizioni, Coppa Italia e Champions League.

Il club partenopeo sarà impegnato tra qualche settimana in Europa contro l’Eintracht Francoforte mentre domani la squadra affronterà al Maradona la Cremonese del nuovo tecnico Davide Ballardini. Le due squadre si affronteranno in un match valido per gli Ottavi di finale di Coppa Italia, ed è previsto ampio turnover da ambo le parti.

Da un lato il club lombardo ha maggiori attenzioni alla lotta salvezza, ancora a caccia della prima vittoria in Serie A. Dall’altra il Napoli guida la classifica a suon di gol e grandi prestazioni e Spalletti potrebbe decidere di far rifiatare pedine fondamentali come Kvaratskhelia o Victor Osimhen, grandi protagonisti di questa parte iniziale di stagione.

Napoli-Cremonese, le ultime di formazione

L’edizione odierna di Repubblica si è concentrata sulla probabile formazione con cui il tecnico azzurro potrebbe schierare domani sera. Secondo il quotidiano, a meno di clamorose sorprese, debutterà nel club azzurro il neo acquisto Bereszynski e sarà uno dei quattro cambi in difesa. Difesa totalmente cambiata con l’inserimento di Juan Jesus, Ostigard e il difensore uruguaiano Olivera.

Cambi ovunque per il tecnico con Spalletti che dovrebbe fare cambi anche a centrocampo e in attacco. Sulla mediana torna dal primo minuto Diego Demme e con lui potrebbero avere opportunità Elmas e Ndombele, due dei calciatori più in forma del momento. In attacco tornano titolari Giacomo Raspadori e Giovanni Simeone, pronti a far rifiatare Kvarataskhelia ed Osimhen.