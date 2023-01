Juventus, che presa in giro: ‘colpa’ di Kvaratskhelia

La Juventus di Massimiliano Allegri, dopo le prestazioni di Kvaratskhelia di venerdì, ha dovuto subire sui social una presa ‘in giro’.

Dopo la vittoria contro la Sampdoria di Dejan Stankovic, il Napoli si è ripetuto nella serata di venerdì contro la Juventus di Massimiliano Allegri. I partenopei, infatti, hanno letteralmente travolto la ‘Vecchia Signora’ con un nettissimo 5-1.

Il Napoli, sin dai primi minuti della gara dello Stadio Diego Armando Maradona, hanno fatto la partita, visto che al 39’ erano già sul doppio vantaggio con i gol realizzati da Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia. La Juventus ha prima accorciato le distanze con Angel Di Maria (migliore in campo tra le fila della squadra guidata da Massimiliano Allegri), ma poi è stata travolta nella ripresa.

Nei secondi 45 minuti della partita, infatti, il Napoli ha preso il largo con le reti di Rrahmani, Osimhen (suo secondo gol personale) ed Elmas. Tra i protagonisti azzurri bisogna inserire sicuramente Kvaratskhelia. Il georgiano, dopo alcune prestazioni un po’ sottotono, è tornato ad altissimi livelli. Proprio l’attaccante esterno di Luciano Spalletti è stato protagonista di un curioso video pubblicato sui social.

Kvaratskhelia, Rubin Kazan prende in giro la Juventus per il mancato acquisto del georgiano

Il Rubin Kazan, ha pubblicato sul proprio canale ufficiale di TitTok un video dove ‘prende in giro’ la Juventus. Le immagini postate dall’ex club di Kvaratskhelia mostrano un fotomontaggio del giocatore che indossa la maglia del club bianconero, il tutto accompagnato dalla frase: “Nel 2021, 20 milioni di euro per Kvaratskhelia erano troppi?”.

La squadra russa, di fatto, fa riferimento all’interessamento della Juventus per il calciatore del 2021, ma poi il team bianconero scelse di virare su altri obiettivi di calciomercato. Kvaratskhelia, infatti, ha giocato nel Rubin Kazan dal 2019 al 2022, ovvero fino allo scoppio della guerra tra la Russa e l’Ucraina.

Il giocatore del Napoli, a seguito di presunte minacce indirizzate sia a lui che alla sua famiglia, scelte di tornare in patria per giocare nella Dinamo Batumi. Proprio dal club georgiano, Cristiano Giuntoli l’ha preso il giocaotre per ‘soli’ 10 milioni di euro.