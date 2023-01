🎁 Kvaratskhelia, è successo davvero: regalo dei tifosi per il georgiano

Non solo la presenza allo stadio, ma anche un altro “regalo”: i tifosi georgiani e non solo appoggiano Kvaratskhelia in ogni modo e l’hanno dimostrato di nuovo.

La rete alla Juventus di Khvicha Kvaratskhelia ha dissipato ogni dubbio e timore. Non è cambiato niente rispetto alla prima parte di stagione. Il calciatore georgiano era apparso leggermente sotto tono, rispetto ai ritmi degli ultimi mesi del 2022, in occasione della gara persa contro l’Inter alla ripresa e ancora non del tutto arrembante contro la Sampdoria. Le prime teorie avevano cominciato a susseguirsi rispetto al fatto che l’infortunio patito dopo di Liverpool-Napoli potesse aver generato qualche risentimento nel calciatore.

Uno scontro con Alexander-Arnold, infatti, e Kvaratskhelia è stato considerato la causa scatenante o rinforzante della lombalgia patita dal georgiano, che l’ha costretto a saltare le settimane finali del campionato, prima della pausa per i Mondiali di Qatar 2022 e il Natale.

La verità è che Kvara, così come ormai è noto, aveva soltanto bisogno di ritrovare il ritmo partita e la sicurezza nei propri mezzi. Contro la Juventus l’ha chiaramente dimostrato, non solo per gol e assist che ha scambiato con Osimhen, ma innanzitutto per il turbo che ha azionato e messo in grandissima, enorme difficoltà la difesa avversaria.

Vincente e potente, Kvaratskhelia è un fenomeno anche social: raggiunto il milione di followers

Al momento della rete al ‘Maradona’, dinanzi a 200 tifosi giunti dalla Georgia soltanto per sostenerlo, Kvaratskhelia si è rivolto alla telecamera esultando con veemenza, invitando poi alla tranquillità e anche zittendo. Ma chi? Pare che il messaggio potesse essere risolto proprio a coloro che in patria l’avevano messo in discussione per le prime due uscite del 2023. Tuttavia, sono soltanto idee, anche perché la realtà dimostra tutt’altro e può allontanare gli stessi dubbi dell’attaccante del Napoli.

I tifosi lo amano, gli sportivi lo apprezzano e gli intenditori sanno che davanti hanno un giocatore destinato a grandi imprese in Europa, a partire da quanto sta facendo col Napoli. Proprio per questo il numero di seguaci di Kvaratskhelia aumenta giorno dopo giorno e i social ne sono una dimostrazione. Dopo Napoli-Juventus, il calciatore ha raggiunto il suo primo milione di seguaci su Instagram. Un risultato che significa molto non solo per la popolarità ma proprio per l’indice di apprezzamento nei suoi riguardi.