Calciomercato Napoli, capolavoro di Giuntoli: ci sarà la firma del top player

Non ci sono più dubbi, il Napoli potrà restare sereno ancora per lungo tempo perché Cristiano Giuntoli sta ottenendo la firma del calciatore sul nuovo contratto.

Suo padre, Badri Kvaratskhelia, è emozionato e felice per i primi mesi del figlio Khvicha a Napoli. Il nuovo anno, il 2023, tutta la famiglia l’ha accolto proprio nella città partenopea, per aiutare anche il giovane attaccante georgiano ad adattarsi sempre di più alla sua vita italiana, senza sentirsi lontano da casa, dagli affetti più importanti. D’altronde sarebbe impossibile: lo ‘Stadio Diego Armando Maradona’ è preso d’assalto dai suoi connazionali ad ogni partita casalinga degli azzurri.

In occasione di Napoli-Juventus sugli spalti della Curva B erano presenti circa 200 georgiani, mentre in tribuna la famiglia del calciatore. Il padre di Kvaratskhelia, Badri, ai media locali ha parlato proprio dell’accaduto: “Sono davvero contento che ci siano stati così tanti tifosi georgiani allo stadio, mi sentivo felice nel vedere la bandiera al Maradona. Sembrava di essere in Georgia. Quando sei allo stadio di Fuorigrotta e guardi calcio, pensi che non ci sia cosa più bella”.

Sembra una vera dichiarazione d’amore verso la storia del club azzurro e infatti Badri prosegue: “Sono felice che mio figlio giochi nel club di Diego. Noi stiamo facendo del nostro meglio per aiutarlo”.

Il Napoli blinda Kvaratskhelia: passi avanti per il rinnovo del contratto

Anche la società di Aurelio De Laurentiis sta dando il suo massimo, coccolando il georgiano sotto ogni punto di vista. Compreso quello contrattuale. Il club intende già blindare il fenomenale attaccante con un adeguato rinnovo, secondo quanto riferisce il quotidiano ‘Il Mattino’. Al momento non ci sarà la firma, perché la società lo farà a giugno, non appena terminerà l’attuale stagione in corso.

Il Napoli ne ha già parlato con gli agenti e sono arrivate le giuste rassicurazioni. Non appena calerà il sipario su quest’annata, che in quanto a fattori di campo sta assorbendo tutte le energie nervose del club, l’entourage di Kvaratskhelia sederà al tavolo con De Laurentiis, Giuntoli e il resto dei piani alti del club per rinnovo, che prevederà prolungamento dell’accordo ma anche un meritato aumento dell’ingaggio annuale.