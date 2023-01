Napoli, salti di gioia per i tifosi: affare fatto, ufficialità in arrivo

Calciomercato Napoli, le ultime notizie in casa azzurra: l’affare si avvia verso la conclusione, manca solamente l’annuncio per l’ufficialità.

La SSC Napoli di Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli è al lavoro per rinforzare la rosa durante la finestra invernale di calciomercato. Il club partenopeo, dopo lo scambio con la Sampdoria che ha visto coinvolti Alessandro Zanoli e Basrtosz Bereszynski, potrebbe presto chiudere una seconda operazione di calciomercato che potrebbe seriamente alzare il livello tecnico della rosa. Il ds Giuntoli, vero e proprio artefice dei super colpi dell’estate, dopo l’addio di tutti i top player dello spogliatoio, lavora senza sosta.

Stavolta, l’ultimo affare in ordine temporale vede coinvolto il portiere Salvatore Sirigu. Ancora non impiegato in gare ufficiali dal Calcio Napoli, il trentaseienne esperto estremo difensore di Nuoro, non ha nascosto la voglia di minutaggio che, però, in azzurro non gli è affatto garantito. Davanti nelle gerarchie, infatti, c’è Alex Meret, portiere sul quale la società ha puntato non poco. Per questo motivo, non è da escludere che Sirigu possa dire addio alla casacca partenopea.

Mercato Napoli, affare fatto per lo scambio Sirigu-Gollini

L’ex portiere del Genoa e del Paris Saint-Germain è finito al centro di numerosi rumors di mercato. Non a caso, infatti, come riferito da ‘La Repubblica’, domani contro la Cremonese in Coppa Italia potrebbe saltare il suo debutto con la casacca del club campano. A riferire le ultime notizie sul futuro del portiere è stato il giornalista della ‘RAI’ Ciro Venerato.

Intervenuto ai microfoni di ‘Tele A’, ha rilasciato alcune dichiarazioni, svelando le ultime di mercato in casa Napoli. Di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni durante la trasmissione ‘Terzo tempo’: “Il Napoli sta continuando ad andare avanti con la Fiorentina. Per che cosa? Lo scambio tra Salvatore Sirigu e Pierluigi Gollini. L’unica differenza tra i due è che Sirigu verrà svincolato, mentre Gollini è attualmente di proprietà dell’Atalanta. Il portiere attualmente alla Fiorentina ha un nuovo procuratore, Paolo Busardò. Il trasferimento si farà, ma non domani visto che Sirigu potrebbe anche scendere in campo contro la Cremonese in Coppa Italia. Manca solo l’annuncio, va deciso solamente il giorno”.