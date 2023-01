“Erano convinti…”: Juventus, il giudizio distrugge Allegri

Il noto giornalista televisivo ha criticato in maniera molto aspra la Juventus e la gestione della società bianconera e del tecnico livornese

L’atterraggio della Juventus dopo la striscia di vittorie consecutive non si è rivelato morbido. A Napoli, la squadra di Allegri ha rimediato cinque sberle lasciando una sensazione di fragilità che non era invece emersa nelle ultime precedenti sfide di campionato. La sfida del Maradona, invece, ha rivelato che il percorso di crescita da compiere da parte dei bianconeri è ancora lungo.

Tantissime le amnesie evidenziate dalla Juventus contro il Napoli di Luciano Spalletti. Alcune clamorose. I bianconeri però soprattutto da un certo punto in poi sono apparsi in totale controllo, se non in balia, dell’avversario. Qualcosa che raramente è accaduto alla formazione juventina negli anni passati. Molto critico nei confronti di Danilo e compagni è stato Michele Criscitiello nel suo editoriale preparato per il sito di ‘Sportitalia’.

Juventus, Criscitiello durissimo con i bianconeri: “Non c’è mezza idea in questa squadra”

Dopo settimane di speranze e qualche piccola illusione, per i tifosi della Juventus è tornato il malumore. Al Maradona, la squadra di Allegri è tornata ad offrire il suo volto peggiore. “L’unico obiettivo concreto deve essere partecipare alla prossima Champions”, scrive Michele Criscitiello nel suo editoriale su ‘Sportitalia’.

Il giornalista campano è stato molto critico nei confronti dei bianconeri, una squadra che “si era autoconvinta che potessero bastare prestazioni indecenti per andare avanti in classifica”. A suo dire è Allegri a non far “giocare la Juventus a calcio” e, poi, “non c’è mezza idea”, come evidenziato dalla “gestione del gruppo” e da un “mercato totalmente improvvisato”.

Criscitiello parla inoltre della necessità di cambiare guida tecnica alla fine della stagione: “Dispiace per il contratto e per l’ennesimo bagno di sangue economico ma non c’è futuro con Allegri in panchina. Dopo i vertici societari vanno cambiati direttore sportivo e allenatore”. E adesso è cominciata un’altra settimana importante poi si concluderà “con il processo plusvalenze”. Dopo Napoli, Nuove fosche grigie sulla Juventus.