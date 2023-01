“È una bugia”: Napoli capolista, ma la sentenza spiazza tutti

“È una bugia”: Napoli-Spalletti, la sentenza che arriva in diretta spiazza i tifosi. Le parole non lasciano scampo ad altre interpretazioni.

La vittoria contro la Juventus è stato un gancio piazzato al mento del campionato. E le altre concorrenti per il titolo non hanno potuto fare diversamente che guardare attoniti il nuovo exploit del Napoli. In barba a chi pronosticava un calo ad inizio 2023, la formazione allenata e guidata da Luciano Spalletti ha ripreso esattamente da dove aveva lasciato. E anzi, appare addirittura pronto a migliorare e a raddoppiare quanto fatto nella prima (e stratosferica) parte di stagione.

Adesso gli impegni, però, non caleranno per difficoltà. Cremonese e Salernitana sono gare semplici solo sulla carta, poi sarà il turno della Roma di Mourinho che sarà ospite del Napoli allo stadio Diego Armando Maradona. In questo lasso temporale, gli azzurri proveranno a ritagliarsi un altro e ulteriore strappo alla concorrenza, nella speranza che nel prossimo turno le gare Juventus-Atalanta e Lazio-Milan riservino qualche sorpresa. E magari, che finiscano con l’aiutare la formazione di Luciano Spalletti a scappare ancor di più verso il titolo del tricolore.

Napoli, che capolavoro di Spalletti. Arriva l’elogio al tecnico di Certaldo, la sentenza è netta

Il Napoli sta viaggiando spedito verso obiettivi davvero prestigiosi, con l’ex tecnico di Inter e Roma a veleggiare come comandante. E a certificare il grande lavoro di Luciano Spalletti, arriva la sentenza di Beppe Bergomi. Il noto opinionista ha commentato la stagione e l’operato degli azzurri ai microfoni di ‘Sky Sport’, difendendo il trainer di Certaldo dalle solite critiche che lo accusano di bruschi e improvvisi cali a primavera.

“Tante volte si danno delle etichette e di Spalletti si dice che non abbia mai vinto, ma è una bugia bella e buona – commenta l’ex capitano nerazzurro – Quando allenava la Roma era chiamato a confrontarsi con l’Inter di Mourinho. E poi dopo ha dovuto fronteggiare la Juventus di Massimiliano Allegri. E’ sempre stato maestro nel migliorare i propri giocatori e a far crescere gli elementi che ha a disposizione”.