Napoli-Cremonese, che sorpresa per i tifosi: c’è l’annuncio

Napoli-Cremonese, che sorpresa in arrivo per i tifosi. C’è l’annuncio in diretta che conferma tutto, ecco cosa succederà.

Messo alle spalle il roboante e fondamentale cinque a uno rifilato alla Juventus, il Napoli è di nuovo chiamato a scendere in campo. Domani, gli azzurri esordiranno in Coppa Italia, dove ad attendere la formazione di Luciano Spalletti ci sarà la Cremonese. I grigiorossi sono reduci da un weekend di campionato tutt’altro che felice, al punto che la dirigenza ha dovuto esonerare Massimiliano Alvini e puntare su Davide Ballardini come nuova guida tecnica del club.

Dalla sua il Napoli non dovrà fare troppa attenzione ai fattori esterni. L’undici di Luciano Spalletti è abbastanza forte e attrezzato da poter gestire la Cremonese anche con un folto turnover. Turnover che sarà quasi obbligato per l’organico azzurro, considerate le scorie che ha comunque lasciato una serata magica come quella vissuta contro la Juventus. E considerate le energie da preservare in vista della difficile e ostica trasferta di Salerno, dove ci sarà una Salernitana volenterosa di reagire e vendere carissima la propria pelle contro la capolista in carica.

Napoli-Cremonese, annuncio a sorpresa: la rivelazione spiazza i tifosi, ecco il motivo

Dunque, attenzione domani alle scelte di Luciano Spalletti. Un primo indizio arriva dalle parole di Bartosz Bereszynski, intervistato da ‘SportMediaset’ in questa giornata di vigilia. Nel raccontare il suo approdo al Napoli e tutta la sua gioia e soddisfazione di vestire l’azzurro, il polacco ha poi rivelato: “Sono pronto ad esordire con questa maglia domani contro la Cremonese. Domani sarà una gara dove dovremo stare molto attenti. Loro hanno cambiato allenatore e daranno tutto per complicarci la vita”. E ancora: “Il calcio è così, noi dobbiamo dare il massimo e continuare a viaggiare spediti”.

Insomma, concentrazione alle stelle anche per l’ultimo arrivato. Bereszynski, intanto, si candida per una maglia da titolare e come alternativa per poter dare un po’ di rifiato a capitan Giovanni Di Lorenzo. Staremo a vedere, ora, quali saranno le scelte di Luciano Spalletti, che inevitabilmente farà ruotare la rosa, alla luce del folto calendario che attende il suo Napoli già dalla gara di domani contro la Cremonese.