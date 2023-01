Napoli, che colpo di scena: il super ex guiderà la Salernitana nel derby?

Napoli, attenzione al clamoroso colpo di scena in vista del derby con la Salernitana. Il grande ex può guidare i granata sabato.

Settimana dal doppio impegno per il Napoli di mister Luciano Spalletti. Gli azzurri saranno di scena domani contro la Cremonese nell’esordio stagionale in Coppa Italia. Di lì, poi, andranno all’Arechi per il complicato derby contro la Salernitana. Complicato non solo per il fattore ambientale e motivazionale che accoglieranno gli azzurri, ma anche e soprattutto per l’attesa reazione dei granata dopo l’8-2 rimediato in casa dell’Atalanta.

Un risultato pesantissimo, che è costato la panchina a Davide Nicola. Questa mattina, il tecnico è stato esonerato ufficialmente dalla Salernitana, che adesso cerca sostituti in vista del Derby contro il Napoli. In pole position ci sarebbe il nome di Roberto D’Aversa, anche se le tempistiche potrebbero portare ad una soluzione ponte: Stefano Colantuono ad interim per la gara contro gli azzurri, prima poi di scegliere definitivamente il suo sostituto. Il colpo di scena, però, è dietro l’angolo e la notizia sorprende tutti i tifosi.

Napoli, occhio al jolly della Salernitana: Iervolino ha contattato il grande ex azzurro

Secondo quanto rivelato dall’edizione online del ‘Corriere dello Sport’, Danilo Iervolino starebbe provando a calare l’ultimo clamoroso jolly della sua gestione. Come successore di Davide Nicola, il patron granata avrebbe contattato addirittura Rafa Benitez. L’ex tecnico del Napoli è attualmente alla ricerca di una panchina, tanto che era stato accostato anche al West Ham, dove David Moyes rischia di essere esonerato nelle prossime settimane.

L’Inghilterra ha sempre un posto speciale nel cuore del trainer spagnolo, ma Iervolino starebbe provando nel mentre a piazzare il colpo ad effetto. Ad oggi resta complicato – spiega il noto quotidiano – seppur la Salernitana abbia abituato a grandi fuochi d’artificio nel corso degli ultimi mesi. Benitez sarebbe un grande ex a sorpresa da schierare nel derby col Napoli, anche se per tempistiche e costi di ingaggio non sarebbe semplice. Per quanto il progetto dei granata resti ambizioso.