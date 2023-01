Napoli-Cremonese, improvvisa pioggia di assenze: ora è ufficiale

La lista dei convocati per Napoli-Cremonese valida per gli ottavi di Coppa Italia adesso è ufficiale: varie le assenze per Ballardini

Smaltita la sbornia per la grande prestazione compiuta venerdì sera nel big match contro la Juventus, il Napoli si concentra per la gara di domani sera al Maradona valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. La partita con la Cremonese vale l’accesso ai quarti. I grigiorossi, in grande difficoltà in campionato, si presenteranno a Napoli con la novità rappresentata da Davide Ballardini.

Il tecnico, capace in passato di prodigiose salvezze sulla panchina del Genoa in particolare, è subentrato a Massimiliano Alvini nelle scorse ore. L’allenatore è già entrato a pieno regime nel suo impegno e poco fa ha diffuso l’elenco dei convocati che partiranno alla volta di Napoli per tentare di impensierire la squadra di Luciano Spalletti.

Napoli-Cremonese, Ballardini sceglie i convocati per il Maradona: lunga la lista degli assenti tra i grigiorossi, rientra Vasquez

Il tecnico grigiorosso Davide Ballardini ha diramato la lista dei convocati per la partita di Coppa Italia di domani sera (ore 21) al Maradona contro il Napoli. L’allenatore della Cremonese deve fare i conti con una lunga lista di defezioni. Contro la squadra di Spalletti, infatti, non ci saranno Ghiglione, Radu, Lochoshvili, Ferrari, Dessers, Ascacibar, Escalante, Chiriches e Acella. Rientra invece il messicano Vasquez.

La vincente della sfida affronterà il 1 febbraio la Roma, che nella passata settimana ha superato il Genoa di Alberto Gilardino. Nello stesso lato del tabellone, nell’altro quarto di finale, si incontreranno invece Fiorentina e Torino. I primi hanno avuto ragione della Sampdoria, i secondi hanno compiuto l’impresa di eliminare il Milan.

Questa la lista completa dei convocati della Cremonese per il match di domani sera.

Portieri: Marco Carnesecchi, Gianluca Saro, Mouhamadou Sarr.

Difensori: Emanuel Aiwu, Matteo Bianchetti, Jack Hendry, Giacomo Quagliata, Leonardo Sernicola, Emanuele Valeri, Johan Vasquez.

Centrocampisti: Michele Castagnetti, Soualiho Meité, Tommaso Milanese, Charles Pickel.

Attaccanti: Cristian Buonaiuto, Daniel Ciofani, Felix Afena-Gyan, David Okereke, Franck Tsadjout, Luca Zanimacchia.