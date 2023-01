Napoli-Cremonese, il gesto dei tifosi spiazza: è accaduto in centro città

Tutto pronto per il fischio di inizio di Napoli-Cremonese, match valido per gli ottavi di Coppa Italia: cosa è accaduto in centro città.

Manca sempre meno al via di Napoli-Cremonese, match valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2022/2023. Gli azzurri di Luciano Spalletti affronteranno i grigiorossi di mister Davide Ballardini, alla prima apparizione sulla panchina del club lombardo dopo l’esonero di Massimiliano Alvini. La formazione partenopea, dopo il sonoro successo contro la Juventus di Massimiliano Allegri, è chiamata al primo impegno in coppa. Fino a questo momento della stagione, infatti, gli azzurri sono scesi in campo solamente in Serie A ed in Champions League.

Domani sera alle ore 21:00, allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta, la formazione di Luciano Spalletti ospiterà la Cremonese in un match che preannuncia spettacolo. I tifosi presenti sugli spalti, infatti, scenderanno in campo con un robusto turnover. Potrà essere l’occasione giusta per vedere all’opera Bartosz Bereszynski, giunto pochi giorni fa dalla Sampdoria.

Napoli-Cremonese, ospiti arrivati in città: cosa è successo

Oggi è stato il giorno dell’arrivo in città della Cremonese. La squadra di Davide Ballardini è arrivata poche ore fa a Napoli per il consueto ritiro alla vigilia della sfida di Coppa Italia contro i partenopei. La squadra lombarda alloggerà all’Hotel di Palazzo Caracciolo, in pieno centro città. Come spesso accade all’arrivo di una squadra avversaria, numerosi tifosi del Napoli si sono radunati all’esterno della struttura alberghiera per accogliere il bus che trasporta i calciatori.

Ad attendere il bus della Cremonese, stavolta, pochi tifosi, per lo più giovanissimi. Come riferisce ‘CalcioNapoli24.it’, infatti, il pullman della squadra lombarda è stato accolto tra i fischi dei supporters azzurri. Alcuni di loro, inoltre, hanno lanciato frasi poco gentili ai calciatori avversari: “Domani uscite dalla Coppa”. Accoglienza più gentile, invece, per mister Davide Ballardini, pronto all’esordio. Al neo allenatore della Cremonese è stato fatto un in bocca al lupo per la prima sulla panchina dei grigiorossi.