“Sarà dura”: Napoli-Cremonese, l’annuncio in diretta preoccupa tutti

Mancano all’incirca 24 ore per Napoli-Cremonese e in diretta interviene chi conosce molto bene gli aspetti interni della squadra in campo.

Alle ore 21:00 di martedì in campo allo ‘Stadio Diego Armando Maradona’ Napoli-Cremonese per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Una gara da dentro o fuori per entrambe. Nel caso della Cremonese segnerà il debutto stagionale in panchina di mister Davide Ballardini, subentrato a Massimiliano Alvini, col compito di risollevare le sorti della squadra, ultime in classifica e ancora a secco di tre punti in una gara di Serie A.

Situazione diametralmente opposta per gli azzurri di Luciano Spalletti. La squadra di casa viaggia sull’onda dell’entusiasmo per il primo posto ad oggi blindato in classifica e al momento sono reduci dalla prima gara a Fuorigrotta dell’anno, la roboante vittoria per 5-1 sulla Juventus di Allegri, che fino al 13 gennaio arrivava da 8 gare senza subire reti ed altrettante vittorie.

C’è da credere che il Napoli sfrutterà l’occasione per dare spazio ai giocatori che hanno disputato meno partite in questa prima parte di stagione, come accadrà per il neo-arrivato Bereszynski. D’altro canto, sarà anche un modo per capire a chi dare maggiore fiducia e su chi poter contare.

Napoli-Cremonese, l’agente di Castagnetti: “Sarà dura per Ballardini”

Ai microfoni di ‘Radio CRC’ è intervenuto Giovanni Bia, agente di Michele Castagnetti, centrocampista della Cremonese, per commentare il match di Coppa Italia: “Castagnetti può ricoprire più ruoli, ma sarà molto difficile per Ballardini, perché ieri è arrivato e domani gioca. Sarà dura incidere. Il Napoli è in stato di grazia, costerà molto alla Cremonese. Dispiace per Alvini che ha fatto molto, ma i risultati sono il valore supremo. Il club è stato quasi costretto ad esonerarlo. Per Ballardini la vero dura quest’anno. Il rischio della figuraccia domani è dietro l’angolo, ma c’è il vantaggio di non avere nulla da perdere. Credo che siano più impegnati sul campionato e giocheranno con parecchie riserve. Il Napoli potrebbe rischiare di prenderla sottogamba, ma non mi sembra il caso di questa squadra”.

Bia prosegue analizzando anche l’avversaria dei grigiorossi, ovvero il Napoli: “Stanno vincendo meritatamente, è anche giusto che i tifosi tornino a vivere ciò che meritano. Il Napoli fa cose straordinarie. Quando entri allo stadio, è una bolgia. Sopratutto contro la Juventus. Ha nove punti di vantaggio meritatamente con lo spettacolo che sta dando Spalletti in questo momento. La gente dimentica quello che sta facendo anche in Champions League dove ha vinto non contro squadrette. Negli scorsi anni quelle che hanno vinto in Italia hanno sempre fatto fatica in Europa. Giuntoli ha allestito una squadra importante con pochi soldi. Il Napoli è stato maestro in questo perché ha fatto un mercato straordinario”.