“Non capisco niente”: Napoli, confessione senza filtri e tifosi spiazzati

Ottavi di finale di Coppa Italia al ‘Maradona’ e prima di Napoli-Cremonese arrivano le dichiarazioni a sorpresa del calciatore azzurro.

Dopo la vittoria fragorosa per 5-1 contro la Juventus, il Napoli intervalla la gara di campionato-derby contro la Salernitana con la Coppa Italia. Allo ‘Stadio Diego Armando Maradona’ arriva la Cremonese con Davide Ballardini al suo debutto sulla panchina grigiorossa, dopo l’esonero di Alvini. Un match da non sottovalutare perché si tratta della seconda competizione nazionale, che comporta prestigio ma anche introiti per il club.

Per Luciano Spalletti sarà sicuramente l’occasione per dare spazio ai giocatori che ne stanno avendo di meno di modo tale da metterli in condizione ma anche per studiarne meglio le caratteristiche, che torneranno utili nel corso della stagione. C’è da aspettarsi un 11 titolare con molte modifiche, mentre nel caso della Cremonese può essere difficile immaginare a chi si affiderà l’allenatore rivale: bisogna capire che progetto ha in mente.

Tra i pali potrebbe ottenere spazio Salvatore Sirigu al debutto, in luogo di Alex Meret. Ma non sarebbe il solo alla sua prima volta in azzurro: in difesa ci si aspetta l’esordio assoluto dell’ultimo arrivato nello spogliatoio azzurro, ovvero Bartosz Bereszynski.

Napoli-Cremonese, Bereszynski si prepara al debutto ma c’è un problema… la lingua napoletana

Intervistato da ‘SportMediaset’, l’ex difensore della Sampdoria commenta il vicino debutto con la casacca del Napoli con un piccolo problemino: la lingua napoletana. Siparietto simpatico col polacco, che ha condiviso anni di squadra con Fabio Quagliarella, ma è riuscito a imparare davvero poco: “Se ho imparato il napoletano da Quagliarella? No, l’ho sentito tante volte parlare da Fabio, ma non c’ho mai capito nulla (ride ndr)… Quindi, sono già qua da un paio di giorni e devo studiarlo in fretta. Davvero, ho trovato persone che quando lo parlano non capisco niente (ride ancora ndr)! Con un po’ di tempo, lo imparerò”.

Una prima promessa da parte del calciatore, giunto in azzurro con la consapevolezza di avere davanti per gerarchia il capitano della squadra, ovvero Giovanni Di Lorenzo. Bereszysnki dovrà approfittare di uno squarcio di partita per offrire il suo contributo e dimostrare che la scommessa del club è valsa: il connazionale di Zielinski in rosa e Zanoli in prestito alla Sampdoria.