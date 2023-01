“Se non fai come Spalletti…”: Napoli, la sentenza gela i tifosi

Il Napoli di Luciano Spalletti continua a dominare in Italia e in Europa. Il club azzurro non riceve però solo apprezzamenti.

Nell’ultimo turno di campionato il Napoli di Luciano Spalletti ha inflitto una severa lezione ai rivali storici della Juventus, vincendo al Maradona con un netto 5 a 1. Calcio spettacolo degli azzurri che hanno dato un chiaro segnale al campionato, allontanando in maniera netta tutte le rivali della lotta scudetto. Il club partenopeo ora è la grande favorita per il titolo mentre le rivali sembrano quasi impegnate in zona Champions League.

Il giornalista sportivo Fabrizio Biasin è intervenuto su Tv Play ai microfoni di Calciomercato.it su Twitch ed ha commentato la situazione del campionato italiano, non risparmiando una piccola frecciata agli ammiratori del club campano. Ecco le sue parole nello specifico:

“Sono stufo di vedere e sentire che se una grande non gioca benissimo e soffre, questo non va bene”. Poi le parole: “Se non vinci giocando come il Napoli di Spalletti fai schifo, è giusto pensare al bel calcio ma bisogna pensare che non puoi dare sempre il massimo”. Biasin ha chiarito che non puoi fare un esercizio di stile”.

Non solo Napoli, Biasin e le ultime di calciomercato

Il giornalista è poi intervenuto sulle ultime di calciomercato ed ha discusso riguardo il possibile scambio tra Inter e Barcellona, uno scambio di attaccanti tra Correa e Memphis Depay. Ecco le parole del giornalista sulla questione: “All’Inter interessa Depay e questo è un fatto. Già ieri sera sembrava difficilmente credibile”. Biasin ha poi proseguito:

“La possibilità di questo scambio mi sembra al momento davvero poco probabile. Nelle ultime ore sento dire che è quasi impossibile questo scambio, sinceramente mi sembra davvero difficile”. Infine una battuta sulla Roma di Josè Mourinho: “Sono un fan di Josè, ma può fare di più per la Roma. Zaniolo finora è un’incompiuta, ha un grande potenziale inespresso. Il problema è che ragiona troppo da singolo e poco da squadra”.