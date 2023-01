“Scudetto e non solo…”: Napoli, il messaggio dell’ex spiazza tutti

Il Napoli di Luciano Spalletti è la grande sorpresa di questa stagione. Continuano gli attestati di stima verso la capolista.

La stagione 2022/2023 di Serie A è stata finora abbastanza anomala. Non era mai successo che il campionato fosse diviso letteralmente in due parti, scelta obbligata visto i Mondiali in Qatar. Oltre a questo il campionato sta vivendo un epilogo finora abbastanza inatteso con un’assoluta dominatrice. Il Napoli di Luciano Spalletti è questo, una squadra che ha spiazzato tutti e che sta lasciando le briciole alle avversarie.

Il 5 a 1 dell’ultimo turno di campionato contro una rivale storica come la Juventus ha rassicurato i tifosi e in casa partenopea c’è grande ottimismo per il resto della stagione. Il Napoli ha ora un netto vantaggio sulle principali inseguitrici e può accingersi a giocare i prossimi match senza alcuna remora. Un ex calciatore del Napoli come Salvatore Bagni ha dato le sue impressioni ai microfoni di Radio Anch’io Sport. Ecco le sue parole:

“All’inizio non ci credeva nessuno, ma ora questo Napoli non sembra avere proprio punti deboli. Gli azzurri sono la squadra più forte e per tanti fattori, le altre squadre si equivalgono e credo che nelle prossime settimane il divario aumenterà”. Parole e musica per i tifosi del club campano con Bagni che non si ferma assolutamente qui.

Napoli, Bagni si concentra sugli obiettivi

L’ex calciatore ha poi proseguito parlando degli obiettivi del club azzurro e delle possibilità del Napoli anche nelle altre competizioni. Negli ultimi giorni si è discusso molto riguardo il possibile andamento della società di Aurelio De Laurentiis in Champions League e anche qui Bagni non ha dubbi. L’ex giocatore ha chiarito:

“Il Napoli andrà molto avanti anche in Champions League. Gli azzurri non hanno punti deboli neanche per l’Europa e penso che possano vincere anche la Coppa Italia. E’ bello perchè nessuno avrebbe detto che il club azzurro avrebbe vinto il campionato e quindi ci troviamo dinanzi ad una sorpresa di grandi proporzioni”. L’entusiasmo attorno al club di Luciano Spalletti non si ferma e continuano le dichiarazioni e gli elogi nei confronti della società azzurra.