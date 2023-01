Calciomercato Napoli, addio subito: se ne va l’attaccante

Ultime settimane di calciomercato invernale più movimentate delle altre per il Napoli: la società sta definendo l’uscita di uno dei suoi attaccanti. I dettagli.

Napoli-Cremonese, gara di questo martedì allo ‘Stadio Diego Armando Maradona’, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, sarà un test probante per molti giocatori azzurri che fino ad oggi hanno avuto meno spazio. Per logiche legate al turnover, considerati i tanti impegni ravvicinati, mister Luciano Spalletti darà opportunità a coloro che sono passati in sordina. Sarà un’occasione di cui approfittare fino all’ultimo minuto in campo, poiché potrebbe dare indicazioni importanti all’allenatore.

In difesa ci si aspetta ad esempio il debutto di Bartosz Bereszynski, giunto una decina di giorni fa dalla Sampdoria per assurgere al ruolo di vice-Di Lorenzo. In avanti invece Elmas potrebbe guadagnare altri minuti ancora e Raspadori e Simeone ritrovare un po’ di protagonismo perso con la pausa per i Mondiali di Qatar 2022.

Chi invece pare destinato alla panchina è Salvatore Sirigu. Probabilmente tra i pali si rivedrà Alex Meret. Questo perché l’estremo difensore sardo avrebbe chiesto al club la cessione, dopo aver compreso di essere sempre più chiuso dal titolare.

Calciomercato Napoli: scambio Sirigu-Gollino, Ambrosino al Cittadella

Il Napoli avrebbe intavolato una veloce trattativa con la Fiorentina per lo scambio di portieri. Sirigu, in scadenza di contratto con gli azzurri, passerebbe alla Viola mentre Gollini sarebbe ben predisposto all’approdo alla corte di Spalletti, sebbene sia da ricordare il contratto in essere con l’Atalanta. Mentre il Napoli s’impegna su tale fronte, si prende cura anche della cessione di Ambrosino al Cittadella.

Il prestito mal riuscito al Como starebbe finendo per decisione del club azzurro, che desidera un’opzione più fruttuosa per il proprio attaccante. L’ipotesi di cui sopra ad oggi garantirebbe ciò. Lo scrive su Twitter il giornalista ed esperto di calciomercato, Giovanni Scotto, riassumendo le varie operazioni: “Sirigu vuole andare via a tutti i costi e il Napoli non si opporrà. Si andrà a definire lo scambio di prestiti con Gollini, che con il suo nuovo procuratore insiste per avere garanzie sull’impiego, che il Napoli non avrebbe dato. Chiusa la cessione di Ambrosino al Cittadella”.