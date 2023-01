Calciomercato Napoli, doppio colpo in Serie A: sono pezzi pregiati

Il Napoli ha già tutto predisposto per il doppio colpo di calciomercato direttamente dalla Serie A: due i profili individuati, nella stessa squadra.

Le ultime settimane dell’Udinese sono state molto complicate. La squadra friulana a inizio stagione si era dimostrata fra le più difficili da affrontare. Invece lentamente è cominciata la debacle. L’inizio del 2023 non è stato favorevole a un cambio di tendenza. Infatti nelle prime tre sfide dell’anno è arrivato l’1-1 contro l’Empoli e poi due sconfitte consecutive contro la Juventus di misura e contro il Bologna per 1-2.

Proprio al termine della gara contro i rossoblu, l’allenatore Andrea Sottil pubblicamente ha richiamato i calciatori alle loro responsabilità, invitando a una riflessione generale su quello che sta accadendo e a ripartire con coraggio dagli allenamenti quotidiani. Infatti, in conferenza stampa è stata poi resta nota la decisione più impattante: “Dobbiamo invertire la rotta. Quindi, su proposta del capitano Roberto Pereyra andremo in ritiro anticipato per stare insieme e ritrovarci”.

La sfida contro la Sampdoria in programma domenica sarà pregnante per una svolta, si spera in positivo. Ciò che però sembra ormai definito è che in estate sarà difficile evitare addii eccellenti. Al momento la famiglia Pozzo, bottega da sempre cara e difficile da convincere, sta tenendo duro dinanzi alle offerte per i suoi migliori calciatori, ma la sensazione è che non potrà accadere lo stesso nei prossimi mesi. Per insistenza, va da sé, dei giocatori coinvolti.

Napoli su Beto e Samardzic dell’Udinese: la situazione

Secondo le informazioni riferite da ‘TMW’, i friulani avrebbero già rispedito al mittente un’offerta dell’Everton per il portoghese Beto. Il 24enne ad oggi è la speranza insieme a un altro gruppetto di giocatori per risollevare le sorti dell’Udinese, per cui si propende per fargli terminare la stagioni in bianconero. Poi si vedrà, e in tal senso attende il Napoli. La società di Aurelio De Laurentiis ne studia il profilo per la prossima annata, soprattutto qualora dovessero essere insistenti e inevitabili le avances della Premier League per Victor Osimhen.

Altro nome per il quale la società partenopea potrebbe negoziare con l’Udinese è Lazar Samardzic e in tal senso i due affari potrebbero diventarne uno solo a giugno. Il trequartista tedesco è in alto alla lista per la stagione 2023-24. Da parte sua il giocatore avrebbe già dato disponibilità al trasferimento, lusingato in particolare modo dall’apprezzamento da parte di mister Spalletti. Bisognerà però convincere l’Udinese, che pare aver già dettato le linee guida: se ne riparla in estate e non saranno accettati meno di 25 milioni di euro.