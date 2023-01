Calciomercato Napoli, l’attaccante vuole l’azzurro: De Laurentiis gongola

La rivelazione è di quelle importanti: può essere davvero lui il prossimo colpo per l’attacco del Napoli di Spalletti?

Il Napoli questa sera è impegnato in Coppa Italia nel match contro la Cremonese. Una partita da non sottovalutare, visto anche il cambio sulla panchina dei grigiorossi. Alvini lascia la squadra in piena zona retrocessione, al suo posto lo specialista in salvezze impossibili Davide Ballaridini. Il quale vuole iniziare subito a dare una volta all’annata della sua nuova squadra, partendo appunto dalla Coppa Italia.

Napoli-Cremonese però non è solo campo, ma anche intrecci di mercato. Le voci di mercato infatti parlano di un interessamento da parte degli azzurri per Okereke, attaccante in forza alla Cremonese. In questa stagione, nonostante i problemi della sua squadra, Okereke ha disputato 20 presenze e segnato 5 reti. Abbastanza da suscitare l’interesse di altri club che potrebbero prelevare il calciatore.

L’agente del classe ’97, Patrick Bastianelli, ha voluto fare chiarezza ai microfoni di Radio CRC: “Mi aspetto che possa completare il suo percorso in una big.” Che questa big possa essere il Napoli? “Il suo sogno è giocare al fianco del suo amico Osimhen. Nelle batterie d’attacco del Napoli ci starebbe benissimo. Ma adesso è un calciatore della Cremonese ed è concentratissimo sulla sua attuale squadra.”

Cremonese, l’agente di Okereke: “Napoli, un sogno. Ma per adesso sono avversari”

Il discorso si sposta poi inevitabilmente sulla partita di stasera, l’ottavo di finale di Coppa Italia. Un match che vede il Napoli opporsi alla Cremonese. Okereke sogna la coppa con Osimhen, ma stasera se lo ritroverà di fronte come avversario. “La Cremonese in questa prima parte di stagione ha fatto divertire, ma è stata penalizzata da diversi episodi.” ha dichiarato l’agente. “Adesso vedremo con Ballardini. Mi aspetto una squadra più compatta, magari virerà sul 3-5-2. Di certo ci saranno cambiamenti.”

A partire appunto dall’ottavo di finale contro il Napoli: “Contro gli azzurri sarà una partita ugualmente difficile per la Cremonese. Ma poi la resta dovrà tornare al campionato. Ci sono molte squadre invischiate nella corsa salvezza. Salernitana e Sassuolo ad esempio sono lì, ma hanno una rosa forte e sicuramente risaliranno.”