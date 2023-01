🟥 Napoli, l’ufficialità gela i tifosi: stop pesante

Importanti novità in vista del match di questa sera di Coppa Italia contro la Cremonese: il Napoli ha fatto le sue scelte.

Questa sera il Napoli esordirà in Coppa Italia. Ospiti degli azzurri al Diego Armando Maradona di Fuorigrotta la Cremonese. La squadra lombarda , in grande difficoltà in campionato, con tanto di recente esonero del tecnico Alvini e l’arrivo di Ballardini al suo posto, cerca nella coppa nazionale il riscatto anche dal punto di vista del morale.

D’altro canto però il Napoli di Luciano Spalletti non ha alcune intenzione di snobbare la partita, anche perché, in caso di vittoria, per gli azzurri si aprirebbe la possibilità di un quarto di finale contro la Roma, la quale a sua volta ha già regolato la pratica Genoa. Inoltre l’eliminazione del Milan dal lato del tabellone del Napoli consente sia agli azzurri che alla Roma di poter eventualmente guardare con fiducia alla semifinale.

Spalletti però dovrà fare a meno di alcuni calciatori, uno su tutti Kvaratskhelia. L’attaccante georgiano, che contro la Juventus è tornato ad essere tra i protagonisti assoluti degli azzurri, ha alzato bandiera bianca. Una leggera sindrome influenzale, che però è stata sufficiente allo staff medico per dichiararlo indisponibile e non rischiarlo in vista del derby contro la Salernitana del prossimo turno di campionato.

Napoli, i convocati di Spalletti per la Cremonese: out non solo Kvaratskhelia

Non manca solo Kvaratskhelia nell‘elenco dei convocati. Come detto il georgiano è out a causa di una sindrome influenzale. Sarà out anche Demme che a breve diventerà papà . Mentre era preventivata l’assenza di Lozano che deve scontare una squalifica e quindi non avrebbe potuto comunque essere tra i convocati.

Si riducono così solo a quattro i calciatori in attacco per Luciano Spalletti che potrebbe quindi decidere di avanzare Elmas in avanti. Ecco come infatti l’undici azzurro dovrebbe scendere in campo nel match di questa sera: Meret; Bereszynski, Ostigard, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Ndombele; Elmas, Simeone, Raspadori.