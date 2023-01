Calciomercato Napoli, tre club aspettano: c’è solo un modo per cedere Demme

Cosa si fa con Diego Demme? Il Napoli è disposto a cederlo ma c’è soltanto una modalità possibile: Cristiano Giuntoli l’ha già chiarito.

Che Diego Demme sia uno dei giocatori potenzialmente in uscita dal Napoli, è una notizia ormai nota da tempo. Novità, in questo senso, si stanno palesando sotto il punto di vista delle modalità di cessione del giocatore tedesco. Si, perchè il Napoli di base non vorrebbe nemmeno cederlo: l’ex Lipsia vorrebbe giocare di più, ma in casa azzurra avere un elemento del valore di Demme sarebbe comunque importante.

Il club, d’altro canto, nel caso di forte volontà del giocatore sarebbe anche disposto ad accontentarlo. Si, ma a quali condizioni? Partendo proprio dall’assunto che in casa Napoli non c’è necessità di cedere Demme, servirà trovare una quadra ben definita per andare poi a cedere il giocatore tedesco.

Squadra che seguono il numero 4 azzurro ci sono, e vorrebbero aprire l’operazione già in questa sessione invernale di calciomercato. In queste settimane si è parlato, anche se ancora non è emersa una volontà chiara e netta da parte del giocatore nel voler lasciare la città partenopea. Tutto verrà deciso di qui a breve.

Napoli, addio Demme: si può fare soltanto in un modo

Sono soprattutto tre le squadre che si sono mostrate fortemente interessate a Demme: da una parte l’Eintracht Francoforte, poi il Bayer Leverkusen ed infine l’Adana di Vincenzo Montella. Tre soluzioni che potrebbero dare all’ex Lipsia la possibilità di giocare con maggiore continuità. Il Napoli sarebbe disposto ad ascoltare, anche se ci sarebbe di fatto un solo modo per lasciar partire Demme nel corso di questa finestra invernale di calciomercato.

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, infatti, Cristiano Giuntoli avrebbe già chiarito come l’unica modalità per lasciar andare Diego sarebbe quella del trasferimento a titolo definitivo. E’ ipotizzabile – si legge – anche un’apertura per il prestito con obbligo di riscatto.