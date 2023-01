Calciomercato Napoli, addio a sorpresa a gennaio: a breve sarà ufficiale

Calciomercato Napoli, attenzione all’addio a sorpresa che arriva a gennaio. A breve sarà tutto ufficiale, c’è la notizia a sorpresa.

A breve sarà fischio di inizio allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, dove gli azzurri allenati e guidati da Luciano Spalletti saranno in campo per ospitare la Cremonese. La formazione di casa esordirà in Coppa Italia per questa stagione, consapevole di un largo turnover che servirà a dare un po’ di rifiato alla squadra dopo il roboante 5-1 contro la Juventus. Soprattutto, a dare un po’ di spazio a chi finora ha giocato meno e può dare una mano ora che il calendario torna a farsi fitto.

Sabato, infatti, bisognerà già affrontare la Salernitana nel difficile e scivoloso derby dell’Arechi. Un match che rischia di rappresentare più di una semplice trappola per il Napoli, che dovrà fare grossa attenzione alla reazione d’orgoglio e al cambio di panchina in seno ai granata. Intanto, sul mercato la dirigenza continua a darsi da fare. Dopo l’arrivo di Bereszynski, Giuntoli gestisce anche il fronte delle uscite. Soprattutto in chiave futura, dove spera di far fruttare il talento dei tanti giovani che sono a disposizione di Luciano Spalletti.

Napoli, addio a gennaio per il giovane gioiello: Giuntoli ha deciso, ecco tutti i dettagli

Come riportato anche da ‘Sportitalia.com’, il Napoli è pronto a salutare (nuovamente) il giovane Giuseppe Ambrosino è pronto a ripartire da Cittadella. Attualmente in prestito al Como, l’ex capocannoniere del campionato Primavera si sposterà in Veneto nella speranza di lanciarsi in maniera definitiva in cadetteria. E dopo un periodo difficile, trascorso ai margini della squadra di Longo, le ultime apparizioni con i lombardi fanno ben sperare i suoi nuovi tifosi.

Senza passare dunque per Castel Volturno, Ambrosino domani sarà a Cittadella per firmare l’accordo con il suo nuovo club. Il bomber scuola Napoli scalda i motori: con la formazione veneta, anche Giuntoli spera di vedere il gioiello del proprio vivaio sbocciare e affermarsi. Riuscirà a farlo già in questi sei mesi? Alla seconda parte di campionato, l’ardua sentenza.