Calciomercato Napoli, colpo di scena in vista: il bomber può salutare

Il Napoli potrebbe cedere uno dei suoi attaccanti a un altro club di Serie A: ecco l’ultima indiscrezione di calciomercato sui partenopei.

Non solo mercato in entrata, per il Napoli. Giuntoli e De Laurentiis lavorano anche per alleggerire la rosa di Spalletti e, ancora di più, il monte ingaggi del club campano. Specialmente considerando che in vista ci sono alcuni importanti rinnovi di contratti, soprattutto per Kim Min-jae e Kvaratskhelia. Il primo della lista dei partenti ideali è ovviamente Diego Demme, ma c’è un altro nome che si avvicina all’addio, secondo le ultime indiscrezioni.

L’italo-tedesco è chiaramente in pole position per lasciare il Maradona. Spalletti non lo considera, e anche a causa degli infortuni il suo rendimento è molto lontano dall’accettabile per il livello attuale del Napoli. Per di più, il suo è tra i dieci ingaggi più alti della rosa, per cui venderlo diventa una priorità per il bilancio azzurro. Ma a partire potrebbe essere ora anche un attaccante, in base a quanto ipotizzato dal ‘QS – La Nazione’.

Tutto parte dalla Fiorentina, che dalla cessione di Vlahovic un anno fa ancora non ha trovato il centravanti ideale per il gioco di Vincenzo Italiano. Arthur Cabral, al momento infortunato, ha portato appena 7 gol in 37 partite. Poco meglio ha fatto Luka Jovic, con 7 gol in 25 partite. In questa stagione, il tecnico della Viola è stato più convinto da Kouamé che dagli altri due, che ora potrebbero partire. La Fiorentina, quindi, guarderebbe al Napoli per un sostituto.

Cessione in attacco per il Napoli? La Fiorentina bussa a Castel Volturno

Cabral piace infatti alla Cremonese, mentre dalla Serbia si fanno sempre più insistenti le voci di un addio di Jovic a Firenze. Insomma, un attaccante servirà presto a Italiano, e Commisso avrebbe in mente di puntare su un profilo in casa Napoli. Il nome indicato dal quotidiano toscano è quello di Andrea Petagna, attualmente in prestito al Monza: sarebbe un profilo esperto e low cost, che in Brianza non sta avendo molto spazio.

L’operazione appare però abbastanza improbabile. Il Napoli ha sicuramente interesse a liberarsene, ma l’accordo col Monza prevede un obbligo di riscatto a 10 milioni più 1,5 di bonus in caso di salvezza dei lombardi. Quest’ultima clausola sembra oggi molto probabile, per cui per convincere il club partenopeo a cedere il giocatore la Fiorentina dovrebbe superare i 12 milioni d’offerta.