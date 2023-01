Calciomercato Napoli, salti di gioia per i tifosi: arriva l’annuncio ufficiale

Prima della gara contro la Cremonese, arriva l’annuncio che fa saltare di gioia tutti i tifosi azzurri: ecco le parole in diretta, è ufficiale.

Ancora qualche minuto e poi si scenderà in campo per l’esordio stagionale in Coppa Italia. Il Napoli ospiterà la Cremonese in questo primo turno, affrontando una squadra fresca-fresca di cambio allenatore. Sulla panchina dei grigiorossi c’è Davide Ballardini, mentre su quella degli azzurri sono rimasti seduti diversi dei propri pezzi da novanta. E questa sera, Spalletti darà spazio a quei calciatori che finora non hanno avuto molte occasioni per poter dare il meglio delle proprie capacità.

“Stasera ci aspettiamo il solito grande impegno, l’accoppiata Scudetto e Coppa Italia sarebbe un sogno, ma intanto pensiamo a fare una bella partita contro la Cremonese”: così, ai microfoni di ‘Sportmediaset’, Cristiano Giuntoli ha presentato la gara nel pre-partita. Di qui, il direttore sportivo del Napoli si è spostato sui temi caldi del mercato azzurro. In primis, l’interesse per Ounahi, rivelazione dell’ultimo Mondiale: “C’è grande ottimismo, è un calciatore di livello. Ad oggi, però, non pensiamo al mercato, ci interessa fare bene in stagione e continuare così nel quotidiano”.

Napoli, che gioia per i tifosi: l’annuncio sul big di Giuntoli è difatti ufficiale. Ecco le sue parole a Sportmediaset

Di qui, il DS azzurro si sposta sul futuro del top player di Luciano Spalletti, ovvero Victor Osimhen. E Giuntoli stavolta non lascia spazio ad interpretazioni: “Sta facendo benissimo, deve continuare su questo livello. È incedibile, così come lo sono tutti i nostri giocatori”. Poi se valga o meno 100 milioni di euro: “Non pensiamo al mercato, ripeto. L’unico obiettivo è continuare a fare quello che stiamo facendo”.

Insomma, Cristiano Giuntoli ufficializza l’essere incedibile di Victor Osimhen. In un momento dove il nigeriano ha attirato su di sé le mira dei grandi top club europei, questo è un annuncio che tranquillizza a dir poco i tifosi partenopei. Non è tutto, però: in chiusura di chiacchierata, il DS del Napoli commenta anche le voci circa Cheddira e lo scambio Sirigu-Gollini: “Vediamo, ne stiamo parlando…”, ha concluso seraficamente Giuntoli.