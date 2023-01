Calciomercato Napoli, colpo di scena a sorpresa: l’ufficialità è imminente?

Calciomercato Napoli, arriva un colpo di scena a sorpresa: l’azzurro può dire addio al club e per lui spunta una nuova squadra.

Il Napoli questa sera scenderà in campo contro la Cremonese per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Allo Stadio Diego Armando Maradona è già tutto pronto, non resta perciò che attendere il fischio d’inizio del match. Anche sul mercato, nel frattempo, sono arrivate ultime novità a sorpresa.

Il Napoli, quindi, si sta preparando per affrontare la Cremonese anche in Coppa Italia. Il Maradona, dopo aver ospitato la Juventus per il campionato, si sta preparando per accogliere un altro match.

In ottica calciomercato, d’altro canto, sono arrivate novità a sorpresa in merito all’eventuale partenza di Salvatore Sirigu. Il portiere potrebbe salutare già con la sessione di gennaio e adesso è spuntata anche una nuova squadra in cui potrebbe approdare. Ecco le ultime novità.

Calciomercato Napoli, Sirigu è pronto a lasciare il club azzurro: ecco dove può approdare a sorpresa

Secondo quanto riferito, quindi, tramite il proprio profilo ‘Twitter’ ufficiale da Nicolò Schira: “Salvatore Sirigu è pronto a lasciare il Napoli. Le trattative sono al momento avanzate con la Fiorentina. In palio per lui c’è un contratto per restare in viola in modo permanente”.

“Il suo contratto attuale con il Napoli è in scadenza giugno del 2023”, ha concluso il giornalista esperto di calciomercato. Il futuro dell’estremo difensore azzurro è perciò ancora tutto da scrivere, ma con ogni probabilità ciò avverrà lontano dalla squadra guidata da Luciano Spalletti. Con il gruppo di Vincenzo Italiano che, dal canto suo, attende di saperne di più.