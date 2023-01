Calciomercato Napoli, due ragioni portano al colpo: ADL pronto

Il Napoli ha fatto la sua mossa, ecco le cifre messe sul piatto da De Laurentiis. Gli azzurri in vantaggio sulla concorrenza.

Con la vittoria contro la Juventus il Napoli ha consolidato il primato in classifica. Stasera però la Serie A lascerà il posto alla Coppa Italia, con gli azzurri impegnati nel match contro un Cremonese alla ricerca dell’immediato riscatto dopo il cambio di allenatore. Il Maradona infatti sarà teatro della ‘prima’ di Ballardini come nuovo tecnico dei rossogrigi.

Mentre Spalletti continua la sua opera sul campo, sul mercato è invece Giuntoli ad avere sempre gli occhi aperti. Il direttore sportivo del Napoli ha da tempo messo gli occhi su Azzedine Ounahi, centrocampista marocchino in forza all’Angers, vera e propria rivelazione dell’ultimo Mondiale in Qatar. Il collega della RAI Ciro Venerato ha provato a fare chiarezza.

“Il Napoli attende il calciatore.” ha dichiarato il giornalista. “Le cifre che sono circolate non trovano smentite. De Laurentiis ha messo sul piatto 15 milioni bonus compresi. Probabilmente 12 andranno subito all’Angers e 3 sono legati a vario titolo ai bonus. Al ragazzo andranno 1,5 milioni. Adesso la palla passa a loro. Se il club rifiutasse allora toccherebbe al calciatore spingere. Se nemmeno il calciatore si mostrasse più di tanto convinto allora la cosa salterebbe.”

Napoli, Ounhani è più di un’ipotesi: la palla passa all’Angers

Il club francese in questo momento è nei bassifondi della classifica e potrebbe quindi puntare a vendere il calciatore adesso e non dopo un’eventuale retrocessione in Ligue 2. Il Napoli però sarebbe comunque intenzionato a lasciare il calciatore in Francia fino a giugno e ciò, secondo Venerato, costituirebbe un punto a grosso favore degli azzurri in sede di trattativa. Infatti la principale rivale del Napoli nella corsa al calciatore, il Leeds, è intenzionato a prelevare il calciatore immediatamente.

“Il Napoli dal canto suo avrebbe due vantaggi rispetto al Leeds.” ha chiarito Venerato. “Gli inglesi offrono al calciatore 2,5 milioni, però lo chiedono immediatamente. Il Napoli lo lascerebbe fino a giugno all’Angers. Una soluzione che aggrado il club francese. Anche il calciatore preferirebbe il Napoli come destinazione, ma deve essere deciso a rinunciare all’ingaggio superiore che gli offrirebbe il Leeds.”