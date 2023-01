Allarme maltempo, convocata la SSC Napoli: cosa sta succedendo

C’è preoccupazione a Napoli a causa dell’allerta meteo ed i problemi in città. Nel pomeriggio una riunione a cui parteciperà anche la SSC Napoli, i dettagli.

Un allarme che durerà ancora per diverse ore e che riguarderà anche il calcio in città. A Napoli, ed in tutta la Campania, si registra un forte maltempo, che ha spinto anche la Protezione Civile nelle scorse ore a diramare un bollettino di allerta. Raffiche di vento fortissime, che hanno portato anche al crollo di un’impalcatura nei pressi di Via Aniello Falcone, come mostrato anche da un video diventato ormai virale anche sui social. Pioggia intermittente, che mista alle forti raffiche di vento va ad aumentare la gravità della situazione.

In tutta la città la popolazione è invitata alla cautela, soprattutto per eventuali crolli. Non soltanto l’impalcatura a Via Aniello Falcone, ma anche a Piazza Cavour si registra il crollo di un albero che è finito su una macchina. In entrambe le dinamiche non ci sono stati feriti o addirittura vittime. Ma l’attenzione resta molto alta, ecco perché in queste ore ci sarà un incontro importante al quale è stata invitata la SSC Napoli.

Allarme maltempo, convocata riunione a cui parteciperà anche la SSC Napoli

Stasera è in programma la partita tra il Napoli e la Cremonese, match valido per la Coppa Italia. In queste ore la protezione civile ha esteso l’allerta meteo fino alla giornata di domani, a causa di potenziali peggioramenti che dovrebbero verificarsi proprio nelle prossime ore. Chiaro che, con queste premesse, anche la partita in programma allo Stadio Diego Armando Maradona andrà gestita con grande attenzione.

Secondo quanto riportato da ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, la riunione di oggi prevedrà la presenza Vigili del Fuoco, la Protezione Civile e le Forze dell’Ordine. Oltre a tutte queste entità anche la SSC Napoli, con il vertice in programma alle ore 17. In serata, come detto, sono previsti dei peggioramenti ed è chiaro che adesso anche Napoli-Cremonese rischia di finire al centro di un dibattito per verificare l’effettiva fattibilità della partita in relazione al maltempo.