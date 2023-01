🔃 Napoli, rivoluzione Spalletti: mossa inedita, tifosi spiazzati

Novità importanti in casa Napoli. Luciano Spalletti prepara la rivoluzione dopo la vittoria contro la Juventus. Manca poco alla sfida con la Cremonese…

Dopo aver messo in campo la super prestazione che ha visto gli azzurri battere sonoramente la Juventus, si torna subito a giocare. Per il Napoli c’è la prima prova in Coppa Italia, altro impegno che di sicuro Luciano Spalletti vorrà onorare per cercare anche di arrivare fino in fondo. La squadra azzurra non può assolutamente scartare l’idea di candidarsi come papabile vincitrice della competizione, anche con quelle che sono le ‘seconde linee’ a disposizione dell’allenatore, che rappresentano senza ombra di dubbio un valore assoluto sul quale puntare in questo senso.

La prima sfida vedrà gli azzurri affrontare la Cremonese, squadra che il Napoli ha affrontato anche in campionato e che ha battuto con un netto 4-1 in trasferta. Ora la Coppa Italia, che vedrà senza dubbio Spalletti attuare delle decisioni particolari a livello di formazione, anche nell’intento di dare spazio a quelli che meno sono riusciti a trovare spazio anche in questo inizio di 2023.

Napoli, mossa inedita di Spalletti: le ultime di formazione

Molte novità, ma anche qualche punto fermo. Il centrocampo del Napoli dovrebbe ancora vedere Lobotka ed Anguissa titolari, con Ndombele a completare il trio. Nella difesa le maggiori novità: un quartetto totalmente inedito, visto che dall’inizio partirà Bartosz Bereszynski, ultimo acquisto di Cristiano Giuntoli arrivato all’ombra del Vesuvio proprio in queste settimana. Insieme al polacco ci saranno Olivera, Ostigard e Juan Jesus, tutti elementi sui quali c’è la grande fiducia di Spalletti.

In avanti si rivede il ‘Cholito’ Simeone che partirà dall’inizio. Il tridente sarà poi completato da Raspadori, anche lui nuovamente titolare, ed Elmas. Una formazione che resta comunque di grande valore, al netto dei diversi titolare che nella serata odierna siederanno in panchina.