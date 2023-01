Napoli, salti di gioia per De Laurentiis: il colpo è ancora possibile

Al Napoli torna di moda un obiettivo di mercato che pareva ormai sfumato. Il fallimento della trattativa con un club di Premier riapre tutto.

Tutto ancora aperto. Magari non corsa scudetto, che non è assicurato ma di sicuro è al momento saldamente nelle mani del Napoli, dopo il 5-1 rifilato alla Juventus. Ma sul mercato c’è un giocatore che da tempo interessa ai partenopei, e il cui destino pareva già segnato. Fino alle ultime novità, diffuse oggi da ‘Sky Sport’, che hanno riaperto un discorso che pareva ormai chiuso. De Laurentiis e Giuntoli devono quindi studiare un’altra strategia.

Gli obiettivi di mercato dei partenopei sono noti da tempo, almeno per questa campagna acquisti di gennaio. Uno è già stato concluso, quello per il vice Di Lorenzo, individuato in Bartosz Bereszynski della Sampdoria, già a disposizione di Spalletti. Poi c’era la questione del vice Meret, ma secondo il giornalista Rai Ciro Venerato in questo ruolo ci sarebbe il nome definitivo. Pronto infatti uno scambio con la Fiorentina tra Sirigu e Gollini, che sarà ufficializzato a breve.

Resta ancora un importante nodo da sciogliere, allora, per il Napoli, ed è quello del centrocampista centrale. Dietro al terzetto d’oro Lobotka Anguissa Zielinski ci sono infatti Ndombele ed Elmas, ma Demme non ha mai convinto Spalletti. Il piano è sempre quello di cedere l’italo-tedesco per liberarsi del suo ingombrante ingaggio, e poi prendere un rimpiazzo, giovane e di prospettiva. E il nome è chiaramente quello di Azzedine Ounahi.

Ounahi torna di moda: il Napoli riapre il discorso

Un nome che sembrava essersi ormai allontanato dal Maradona, quello del 22enne talento marocchino, esploso durante gli ultimi Mondiali. Il Leeds aveva infatti intavolato una trattativa con l’Angers, che pareva destinata a portare Ounahi in Premier League. Ma, come ha rivelato oggi ‘Sky Sport’, il piano dei Peacocks non si è concretizzato, e le trattative si sarebbero arenate.

Torna dunque in corsa il Napoli, che punta ad assicurarsi Ounahi per circa 20 milioni di euro, sfruttando anche la complicata situazione dell’Angers. Il club è al momento ultimo nel campionato francese e ha problemi societari, per cui presto il talento marocchino potrebbe essere spinto ad andarsene. Giuntoli attende e studia le sue mosse, considerando anche un trasferimento nella prossima estate.