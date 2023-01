🟩 Napoli, è fatta: operazione chiusa, pronto anche l’annuncio ufficiale

Il Napoli ha praticamente chiuso l’operazione. E’ tutto fatto, il club è anche pronto a diramare il comunicato ufficiale.

Ecco che il mercato del Napoli va definendo settimana dopo settimana. Senza fretta, senza lo stress del grande nome che i tifosi aspettano. Poche operazioni, mirate e che siano in grado di andare ad aumentare il livello della rosa di Luciano Spalletti. Cosi è arrivato proprio in queste settimane Bartosz Bereszynski, terzino di assoluto valore che andrà a completare la rosa in un punto cruciale dove fino a questo momento c’era un giovane Alessandro Zanoli, che al contempo ha fatto il percorso inverno sbarcando alla Sampdoria.

Ma non è finito qui il mercato. Il nome di Diego Demme resta di grande attualità , visto che il centrocampista tedesco vorrebbe giocare di più. Restando al Napoli, però, sarà un po’ difficile: l’ex Lipsia è finito in basso nelle gerarchie dell’allenatore, e difficilmente riuscirà a ritagliarsi uno spazio maggiore di quello di un gregario. Si parla con diversi club, ma Giuntoli ha già chiarito che andrà via soltanto con un’operazione che permetterà a Demme di liberarsi a titolo definitivo.

Napoli, operazione chiusa: giro di portieri quasi ufficiale

Un altro giocatore che vorrebbe trovare maggiore spazio è Salvatore Sirigu: arrivato a Napoli ben consapevole di partire alle spalle di Alex Meret, l’ex portiere del Paris Saint Germain non ha praticamente mai giocato. Forse non si aspettava nemmeno questo, considerando le tante partite che la squadra azzurra ha giocato e che dovrà ancora giocare da qui al termine della stagione. Sirigu, però, vuole giocare ed in queste ore pare si stiano limando in dettagli di un’operazione praticamente conclusa.

Secondo quanto riporta dal giornalista ‘Rai Sport’ ed esperto di mercato Ciro Venerato ai microfoni di ‘1 Station Radio’, sarebbe ormai tutto fatto per il passaggio di Salvatore Sirigu alla Fiorentina, che porterà al contempo all’arrivo di Pierluigi Gollini all’ombra del Vesuvio. Quest’ultimo approderà a Napoli soltanto in prestito, secco. La Fiorentina ha avallato questa possibilità . L’annuncio – riporta Venerato – arriverà all’inizio della prossima settimana.