Dalle stalle alle stelle: l’evoluzione di Meret

Dalle stalle alle stelle, non è un cliché, ma l’anno che ha vissuto Alex Meret con la maglia del Napoli: è la sua grande occasione

Il 2022 è stato un anno abbastanza travagliato per il Napoli nella prima metà, compresi i ritiri estivi. Le cose sono andate comunque bene, visto il terzo posto finale della scorsa stagione. C’è un po’ di amarezza per non aver lottato per lo scudetto fino alla fine. Ma nella seconda parte dell’anno le cose stanno andando diversamente e più nello specifico non solo per il club partenopeo, anche per Alex Meret, che si è preso la sua rivincita dopo una gestione estiva che lasciava più di qualche perplessità.

Il dualismo con David Ospina ha danneggiato parecchio Meret nella sua esperienza al Napoli. Non ha mai avuto la piena fiducia di nessun allenatore. Era partito bene con Ancelotti, poi il colombiano man mano si è impadronito della porta. Più esperienza, più personalità, più bravo a giocare con i piedi. Insomma, il prototipo del portiere moderno. La scorsa estate il Napoli voleva Keylor Navas, poi Kepa, poi di nuovo il portiere del PSG. Alla fine è rimasto Meret, che sembrava destinato allo Spezia.

Napoli, è la grande occasione di Meret

Una situazione intricata, illustrata così anche da Pastorello. Alla fine Meret ha rinnovato, ha ricevuto la fiducia del Napoli che è stato ripagato. Il portiere ex Udinese adesso non ha concorrenza, è il titolare indiscusso. Non ha più il contratto in scadenza e in base a come terminerà la stagione, potrà fare un ulteriore rinnovo. Questa è la sua grande occasione, non può sprecarla. Ha venticinque anni, nel giro della Nazionale italiana ed è primo in classifica.

Incredibile, considerando che poteva andare allo Spezia in prestito per un ambiente più tranquillo e la possibilità di essere titolare. Sei mesi in panchina, poi tre mesi in cui era destinato all’addio, e oggi è il portiere della prima squadra in Serie A. Il calcio è strano, ma l’evoluzione c’è stata. E’ più sicuro di sé, al netto di errori che comunque non mancano. Ma sono meno frequenti, protetto anche da una difesa che con Kim ha trovato le giuste garanzie. Dalle stalle alle stelle: è il percorso di Meret, la sua rivincita, e ora ha voglia di portare il Napoli a qualcosa di storico.