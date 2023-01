🟥 Napoli, questa non ci voleva: duro provvedimento in arrivo

Un inatteso provvedimento che riguarda i piani alti del Napoli sta per essere annunciato: non ci voleva proprio, eppure ormai è tutto già detto.

L’universo Juventus è in ricostruzione, sebbene non tutti i massi delle macerie siano già stati rimossi dopo l’annuncio tra novembre e dicembre della dimissione dell’intero Consiglio d’Amministrazione e l’installazione di una nuova gestione dirigenziale. Da quando Andrea Agnelli ha annunciato la sua rinuncia all’incarico di presidente, ricoperto nell’ultimo decennio, si è alzato un polverone in merito all’indirizzo economico dato alla società bianconera, quotata in borsa, con tanto di inchieste in corso.

Al centro dell’attenzione sono finite le plusvalenze realizzate dal club con il benestare di Agnelli e l’organizzazione dell’allora Ds Fabio Paratici col suo staff. Valori ritoccati e accordi poco chiari coi giocatori, anche per ciò che concerne la distribuzione degli ingaggi. Va ricordato che trattandosi di una società quotata in borsa avrebbe l’obbligo di palesare ogni movimento finanziario.

Per ciò ‘Report’ in onda su ‘Rai 3’ ha dedicato ampio spazio ai fatti, fornendo anche intercettazioni e interviste per ampliare lo spettro su vari dettagli poco limpidi, come una riunione organizzata da Andrea Agnelli in un domicilio privato alla presenza, fra gli altri, di Gravina e Abodi, rispettivamente a capo della FIGC e attuale Ministro per lo Sport.

Report, De Laurentiis rischia dopo le dichiarazioni sulla Lega Serie A

Fra le varie testimonianze riportate dal programma televisivo vi è anche una telefonata intercorsa fra uno dei giornalisti e il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Nella circostanza il patron si esprime in toni duri nei riguardi della Lega Calcio: “Tutti morti di fame. Per un tozzo di pane stavano svendendo i diritti tv per i prossimi sette-otto anni. Ho usato Andrea Agnelli perché mi serviva che andasse in c**o alla sto***ta dei fondi, visto che sarebbero stati per lui un ostacolo per la Superlega”.

In sostanza De Laurentiis dichiara di aver portato Agnelli sulla sua parte rispetto al bocciare l’ingresso di fondi che avrebbero acquisito i diritti della trasmissione della partite di Serie A per lungo tempo. Le parole del presidente, secondo ‘La Repubblica’, avranno delle conseguenze. Si tratta di dichiarazioni definite “crude” nei riguardi della Lega e quindi per il patron del Napoli potrebbe esserci un deferimento. Si vedrà nei prossimi giorni, ma nel frattempo “la bellezza della squadra di Spalletti è il migliore antidoto contro i veleni”.