“Mi serviva…”: Napoli e Juventus, la frase del presidente fa scoppiare il caso

Il percorso di Napoli e Juve intrecciato anche per ciò che riguarda i temi caldi della politica del calcio: le parole colorite del presidente

La trasmissione di ‘Rai 3’ – ‘Report’ – tornerà questa sera a raccontare i retroscena e misfatti del calcio italiano. Nella puntata di oggi, la 453esima da quando la trasmissione d’inchieste giornalistiche è apparsa per la prima volta in onda il 3 settembre 1997, si parlerà anche dei diritti televisivi che tanto hanno agitato il presidente Aurelio De Laurentiis in questi mesi.

Il presidente del Napoli si è spesso battuto in Lega per diversi dei temi caldi al centro dell’agenda politica del ‘Palazzo’. De Laurentiis ha confermato di non essere a favore dell’ingresso di fondi esteri in Lega. ‘Report’, in un tweet, ha anticipato un piccolo estratto della trasmissione.

Napoli, De Laurentiis ascoltato da ‘Report’: “Ho utilizzato Andrea Agnelli per impedire l’ingresso di un fondo”

“La Lega di Serie A – la potente associazione che riunisce i presidenti dei club – è un castello di cristallo. Fragile come mai prima d’ora. I padroni del calcio sono l’uno contro l’altro armati. Da una parte, chi rivendica una gestione oculata delle casse della propria società, dall’altro chi vorrebbe una massiccia iniezione di denaro attraverso l’aiuto dello Stato o con l’ingresso di un fondo al quale vendere i diritti della Serie A, come accaduto in Inghilterra o in Spagna”, spiega ‘Report’ nel suo servizio, come anticipato dal tweet pubblicato oggi.

Il presidente Aurelio De Laurentiis più volte però in questi anni si è espresso contrariamente all’ingresso di questi fondi nel mondo del calcio. Il massimo dirigente del Napoli, contattato dalla redazione del programma di ‘Rai 3’, ha ribadito in tono anche abbastanza colorito il suo pensiero e la ‘strategia’ utilizzata per far pendere la bilancia della sua parte.

“Ho utilizzato il signor Andrea Agnelli perché mi serviva che lui andasse in c…o ai fondi, un’altra str…ata. I morti di fame della Lega, per un tozzo di pane, stavano vendendo i diritti tv per i prossimi sette otto anni ad un fondo”. Ha poi concluso: “Ho usato Agnelli perché se entrava il fondo non gli permettevano di fare la Superlega e lui si è scagliato contro di essi”. Una situazione comunque molto complessa all’interno di un sistema in cui sono sempre di più quelli che rischiano il collasso.