😰 Napoli, tegola pesante: il comunicato dell’ultim’ora è una mazzata

In vista della sfida Salernitana-Napoli giunge la pessima notizia: il calciatore si è infortunato e ancora non si sa quando tornerà a disposizione.Â

Piove sul bagnato per la Salernitana. La situazione diviene sempre più delicata, mentre il tempo sfugge e sabato in programma allo Stadio Arechi c’è il derby contro il Napoli, stasera impegnato al Maradona per la sfida di Coppa Italia contro la Cremonese. La gravissima sconfitta per 8-2 maturata contro l’Atalanta è stata fatale per Davide Nicola, destituito qualche ora dopo.

L’allenatore non è però l’unico colpevole, sebbene finisca per assumere il ruolo di vittima sacrificale: paga lui per tutti. È dalla vittoria contro la Lazio, ormai risalente allo scorso ottobre, che i granata non riescono a riprendersi o meglio a trovare una quadra. La linea difensiva si sfilaccia continuamente e nelle ultime partite soltanto il portiere Memo Ochoa ha evitato passivi che sarebbero stati ancora peggiori. La sua capacità ha finito però per soccombere all’Atalanta.

La società non ha ancora le idee del tutto chiare su chi sarà il prossimo tecnico. Per il derby si pensa anche a una soluzione interna, in attesa di quella definitiva. Ad oggi Roberto D’Aversa è il profilo più quotato per caratteristiche ed età , ma il presidente Iervolino non smettere di accarezzare il sogno Rafa Benitez, che in realtà è sull’attenti per una possibile chiamata da parte del West Ham.

Salernitana sempre peggio: contro il Napoli assente Fazio per infortunio

Il gruppo di giocatori cerca comunque di andare avanti con professionalità , in attesa che si assesti la burrasca. Perciò la squadra si riunisce come ogni giorno al centro ‘Mary Rosy’. Questa mattina però era assente il difensore Federico Fazio. L’argentino insieme allo staff medico è stato presso il Centro Polidiagnostico Check-up per degli accertamenti che hanno evidenziato “una lesione muscolare a carico del polpaccio sinistro avuta i primi minuti nel corso della partita contro l’Atalanta”.

Infatti fin dagli inizio della gara si era notata la condizione decisamente sotto tono del calciatore. Non sarà a disposizione contro il Napoli e andranno compresi i tempi di recupero. Al momento, infatti, informa ancora la società attraverso il comunicato ufficiale, Fazio “ha già iniziato il percorso fisioterapico e nei prossimi giorni si sottoporrà a nuovi controlli radiologici”.