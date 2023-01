Calciomercato Napoli, colpo dopo la sconfitta: ci pensa Giuntoli

Il Napoli può cautelarsi dopo la sconfitta in Coppa Italia contro la Cremonese attraverso il calciomercato: ci pensa Giuntoli

La sconfitta di ieri in Coppa Italia ha lasciato molte perplessità nell’ambiente Napoli. La Cremonese ha vinto all’esordio di Davide Ballardini ai calci di rigore, grazie anche a un’ottima prestazione. I partenopei, dopo il 2-2 dei 120′, hanno perso per l’errore di Stanislav Lobotka nella serie dei cinque. Un duro rospo da ingoiare, considerando che la Cremonese in Serie A non ha mai vinto e occupa l’ultimo posto. Già la scorsa stagione ci fu un’eliminazione ‘particolare’ in Coppa, un 2-5 casalingo con la Fiorentina.

E dunque, il Napoli si prepara per la sfida con la Salernitana di sabato alle 18:00. L’obiettivo è tornare a vincere e concludere il girone d’andata con 50 punti. E poi c’è Cristiano Giuntoli, il direttore sportivo del club partenopeo, che si è messo al lavoro per rinforzare i partenopei sul mercato. Non c’è solo Ounahi nel mirino, ma anche un giovane di William Boving di proprietà dello Sturm Graz.

Napoli, Giuntoli vuole Boving

Secondo quanto riferito da Sky Sport, il Napoli ha messo seriamente gli occhi su William Boving, attaccante dello Sturm Graz. Si tratta di un giocatore classe 2003, che Cristiano Giuntoli potrebbe prendere per il prossimo mercato estivo. Un’ottima scuola quella delle squadre austriache: proprio dallo Sturm, l’Atalanta ha preso Hojlund che sta ben figurando nel campionato italiano. In 18 presenze tra Bundesliga ed Europa League, Boving ha segnato 3 gol e siglato anche un assist.

In particolare, se lo ricorderanno i tifosi della Lazio. Contro i biancocelesti, infatti, ha segnato una doppietta nel 2-2 in 45′. Può giocare come punta centrale, ma può anche svariare tra le linee e sull’esterno. Attualmente è infortunato e quindi si tratterebbe comunque di un colpo che il Napoli metterebbe a segno per l’estate prossima. E’ nel giro della nazionale danese Under 21, ha tanti margini di miglioramento e rientra perfettamente nei parametri tecnici ed economici del nuovo progetto del club partenopeo.