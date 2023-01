Napoli, ora è ufficiale: operazione chiusa, c’è l’annuncio

Il Napoli piazza un altro colpo in uscita: uno dei maggiori talento della squadra partenopea ha trovato una nuova squadra in cui trasferirsi.

Il mercato prosegue anche per il Napoli, ormai abituato ad avere gli occhi di altri club addosso ai suoi gioielli. La grande stagione della squadra di Luciano Spalletti ha permesso di imporre all’attenzione generale tanti giocatori di valore, che ora piacciono in giro per l’Europa. Le ultime news di mercato ci rivelano che il club partenopeo da chiuso una cessione proprio oggi di una delle sue promesse.

Uno dei più chiacchierati di queste ore, per fare un esempio, è senza dubbio Victor Osimhen, anche se il nigeriano non è chiaramente l’unico giocatore del Napoli ad avere importanti estimatori. La punta è seguita molto da vicino dal Manchester United, che secondo la stampa britannica sarebbe intenzionato a offrire più di 100 milioni di euro per lui. Ma non tutte le trattative in uscita del club campano sono così, purtroppo o per fortuna.

Purtroppo perché certe somme fanno comunque comodo, per fortuna perché a volte giocatori del genere è meglio tenerli in squadra. Nel frattempo, il Napoli piazza anche altri profili, tra cui i giovani talenti del settore giovanile. Dopo la partenza di Insegne, la squadra azzurra è rimasta priva di un stella “locale”, e si spera presto di riuscire a trovare un suo erede (magari Gaetano). Qualche prestito, allora, può servire ai giovane per farsi le ossa nei campionati minori.

Napoli, è fatta per Ambrosino: nuovo prestito per il talentino di Procida

È questo il caso di Giuseppe Ambrosino, il centravanti classe 2003 nativo dell’isola di Procida, che ha siglato il passaggio in prestito per sei mesi al Cittadella, in Serie B. La prima parte della stagione, Ambrosino l’ha trascorsa al Como, sempre nel campionato cadetto, ma trovando poca fortuna. Ha infatti messo assieme solo 73 minuti in 4 presenze, realizzando un unico gol.

Reduce da una scorsa stagione eccezionale nel campionato Primavera, con 19 gol fatti e 5 assist serviti, a Como ha senza dubbio sofferto la concorrenza di giocatori più esperti come Mancuso, Cutrone e Cerri. Al Cittadella, 17° in classifica, Ambrosino dovrebbe avere più spazio, e il Napoli spera possa dimostrare il suo valore per tornare utile nel prossimo futuro alla prima squadra azzurra.