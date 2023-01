Napoli, cosa farà De Laurentiis? L’offerta impensabile fa tremare i tifosi

Il Napoli si trova a dover resistere a un assalto straniero per una delle sue stelle. Secondo la stampa estera, ci sarebbe una maxi offerta.

Niente più Coppa Italia, dopo l’eliminazione di ieri sera a opera della Cremonese. Ora il Napoli non ha che da concentrarsi sulla corsa scudetto, forte innanzitutto dei 9 punti di vantaggio sulle inseguitrici. A 20 partite dalla fine del campionato, la corsa è ancora lunga, ma sono in tanti a pensare che solo il Napoli possa perdere questo campionato. Tuttavia, ora l’insidia principale sarà arrivare a fine gennaio difendendo tutti i pezzi pregiati della rosa di Spalletti.

Le eccellenti prestazioni dei giocatori azzurri, infatti, hanno da tempo attirato grandi attenzioni non solo in Italia ma anche all’estero. Kvaratskhelia, Lobotka, Zielinski, Kim Min-jae e ovviamente Osimhen sono oggi tra i giocatori che più di tutti rischiano di essere sedotti da ricche offerte straniere. Non sono pochi i top club sulle loro tracce, e adesso dall’Inghilterra arriva una nuova indiscrezione di mercato, con una ricca offerta pronta a essere recapitata sul tavolo di De Laurentiis.

È chiaro infatti che l’obiettivo del Napoli si trattenere i suoi gioielli almeno fino a fine stagione, per non compromettere gli equilibri della rosa di Spalletti né il sogno scudetto. Ma se dovesse arrivare un’offerta veramente grossa e irrinunciabile, di quelle che passano una volta sola nella vita, le cose potrebbero cambiare. Tutti i giocatori azzurri sono consapevoli dell’impresa storica che potrebbe rappresentare vincere lo scudetto col Napoli, ma a certe opportunità è difficile dire di no.

Pronta una maxi offerta per un giocatore del Napoli: un club di Premier apre il portafoglio

Secondo il ‘Daily Mail’, infatti, ci sarebbe Victor Osimhen nel mirino del Manchester United. La notizia non è nuova di per sé: da tempo i Red Devils seguono il nigeriano, dato che stanno cercando un centravanti. Attualmente c’è il solo Martial in rosa, autore di appena 5 reti in questa stagione, mentre è appena arrivato Weghorst in prestito dal Burnley. Allo United manca quindi una prima punta di peso e che porti tanti gol, e Osimhen sarebbe il profilo ideale.

Per lui sarebbero pronti addirittura 100 milioni di sterline (circa 114 milioni di euro), che sarebbero veramente un bel colpo per il Napoli. Il problema è che dire di no adesso potrebbe veder sfumare l’affare per sempre: secondo la stampa britannica, Osimhen non è l’unico obiettivo del Manchester United. Se dovesse fallire l’assalto alla punta del Napoli, i Red Devils virerebbero subito sul giovane Gonçalo Ramos del Benfica.