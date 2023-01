“E’ stata una fortuna…”: Coppa Italia, il Napoli eliminato non ha deluso tutti

Il Napoli eliminato dalla Coppa Italia ha deluso, ma c’è chi vede il bicchiere mezzo pieno. Le parole dell’ex presidente azzurro sono chiare.

I tifosi non possono dirsi certamente contenti per l’eliminazione del Napoli dalla Coppa Italia. Vero è che l’attenzione di tutta la piazza è rivolta ad altri lidi, ed in particolare al ruolo da protagonista che la squadra azzurra sta interpretando in campionato, senza dimenticare che c’è un ottavo di finale di Champions League da giocare. Tutto vero, eppure uscire contro la Cremonese che di sicuro non sta brillando in questo periodo, lascia l’amaro in bocca. La squadra di Ballardini era ampiamente alla portata del Napoli, eppure gli azzurri hanno faticato soprattutto nella prima mezzora del primo tempo.

La partita è stata abilmente rimessa in piedi nell’arco di tre punti, poi un secondo tempo a ritmi troppo blandi, ed i grigiorossi che hanno trovato prima il pareggio e poi la vittoria ai calci di rigore. Il Napoli, dunque, avrà una competizione in meno da giocare da qui al termine della stagione. La sconfitta delude, ma non per tutti rappresenta un dramma vero e proprio.

Napoli eliminato dalla Coppa Italia, l’ex presidente Ferlaino non ha dubbi

In queste ore è arrivata l’analisi controcorrente di uno che sa tanto, tantissimo di Napoli e della città, cosi come del calcio italiano. Corrado Ferlaino ha guidato la compagine azzurra alla vittorie di due Scudetti e della Coppa Uefa, traguardi che sono rimasti nella storia del club. Proprio il presidente si è espresso sull’eliminazione di ieri della squadra di Luciano Spalletti.

“Penso che sia stata una fortuna per il Napoli non superare il turno”, ha detto il presidente a margine di un’iniziativa al Caffè ‘Gambrunus’, come riportato da ‘Ansa’. “Io abolirei la Coppa Italia. Ora con un campionato così stretto, con squadre che devono giocare domenica e mercoledì metterci anche la Coppa Italia non lo so”, ha ancora spiego l’ex presidente del Napoli.