“Strategia definita”: La Juventus fa tremare De Laurentiis

La strategia della Juventus è precisa e l’intenzione è quella di privare De Laurentiis di un pezzo importante del suo Napoli

Gli incroci tra Juventus e Napoli non sembrano essersi conclusi alla sfida di venerdì scorso al Maradona. La ‘Vecchia Signora’ non ha nessuna intenzione di uscire di scena, anzi studia il modo per rilanciarsi e quali possono essere le migliori strategie per farlo. Aurelio De Laurentiis è costretto a sudare freddo.

Già in passato la Juventus ha attentato ai tifosi azzurri pagando la clausola rescissoria per Gonzalo Higuain. L’argentino lasciò il Napoli per trasferirsi in bianconero nel momento di massimo dominio del club torinese in Italia. Rispetto ad allora la situazione appare parecchio differente ma le perplessità non mancano per Aurelio De Laurentiis perché Cristiano Giuntoli continua ad essere accostato alla formazione torinese.

Napoli, Aurelio De Laurentiis osserva: Giuntoli è la prima scelta della nuova dirigenza bianconera

Secondo l’edizione torinese de ‘la Repubblica’, Cristiano Giuntoli rimane in cima alla lista dei direttori desiderati dalla nuova dirigenza juventina. Il direttore sportivo del Napoli ha un contratto fino a giugno 2023 con opzione per un’altra stagione.

La Juventus lo ha messo in cima alla lista dei desideri per avviare il nuovo ciclo, considerato il fatto che la posizione di Federico Cherubini rimane molto complicata. Per la sua successione pertanto si fanno essenzialmente due nomi. Il primo della lista è quello del direttore sportivo del Napoli, che secondo ‘la Repubblica’ è comunque ancora lontano dalla Juventus.

Il secondo nome che affiora nei pensieri della nuova dirigenza è invece quello di Frederic Massara, braccio destro di Paolo Maldini al Milan. Il ds rossonero è cresciuto nel settore giovanile del Torino, al Filadelfia, prima di imporsi come dirigente.

A prescindere da chi sarà il nuovo uomo di mercato della dirigenza juventina, le linee guida sono chiare. I bianconeri intendono tagliare i rami secchi, eliminando pure quelli che sono gli stipendi più pesanti. L’obiettivo è puntare sui giovani.