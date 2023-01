L’inter vince la Supercoppa e lancia un messaggio al Napoli: Zhang è netto

Dopo la vittoria della sua Inter contro il Milan nella finale di Supercoppa Italiana, Steven Zhang ha voluto mandare un messaggio al Napoli.

Il Napoli è stato eliminato dalla Coppa Italia. Gli azzurri, infatti, hanno perso ai calci di rigore contro la nuova Cremonese di Davide Ballardini, da pochissimi giorni subentrato sulla panchina del team lombardo a Massimiliano Alvini.

Luciano Spalletti, rispetto alla gara giocata venerdì scorso contro la Juventus di Massimiliano Allegri, ha cambiato tutti gli uomini di movimento. Tuttavia, il Napoli si è fatto raggiungere dalla Cremonese proprio nel momento in cui c’erano in campo vari titolari come Kim Min-Jae, Zielinski, Lobotka, Anguissa e Matteo Politano.

Dopo questa dolorosa eliminazione, come ammesso dallo stesso Luciano Spalletti, il Napoli è atteso adesso dal derby contro la Salernitana di Davide Nicola, tornato in sella dopo l’esonero lampo da parte del patron Iervolino. Gli azzurri dovranno cercare di vincere per cercare di dare un altro segnale alle proprie avversarie. Tra chi sta inseguendo il team campano c’è l’Inter di Simone Inzaghi, la quale ha vinto questa sera la Supercoppa Italiana.

Inter, Steven Zhang manda un messagio al Napoli di Luciano Spalletti: “Il viaggio è ancora lungo in campionato, può succedere ancora di tutto”

I nerazzurri, infatti , hanno battuto il Milan di Stefano Pioli con un netto 3-0, grazie ai gol segnati da Dimarco, Dzeko e Lautaro Martinez. Proprio dopo aver alzato la coppa, ai microfoni ufficiali di ‘SportMediaset’, Steven Zhang ha voluto dare un messaggio al Napoli: “Se possiamo raggiungere la vetta della classifica dopo il successo di questa sera? Il viaggio è ancora lungo sia in campionato che in Champions League. Può succedere ancora di tutto, noi puntiamo sempre al meglio”.

L’Inter ha sì un distacco di dieci punti dal Napoli capolista, ma è anche l’unica squadra ad aver battuto gli azzurri. Lo scorso 4 gennaio, infatti, gli uomini di Simone Inzaghi hanno sconfitto i partenopei con il risultato di 1-0, grazie alla rete realizzata da Edin Dzeko.