😰 Napoli, a far tremare i tifosi ci pensa l’allenatore: “Ha scelto di…”

Calciomercato Napoli, la rivelazione sull’allenatore fa tremare i tifosi. Il tecnico è pronto a scippare un gioiello a mister Luciano Spalletti.

Il Calcio Napoli di De Laurentiis e Spalletti si è rivelato una potenza infermabile. Fino a questo punto della stagione, gli azzurri hanno perso solamente contro il Liverpool in Champions League, contro l’Inter di Inzaghi alla ripresa del campionato dopo i Mondiali ed in Coppa Italia contro la Cremonese. Per il resto una serie di risultati utili consecutivi mai visto sotto l’ombra del Vesuvio che hanno lanciato i partenopei in cima alla classifica di Serie A ed in testa al girone della competizione europea.

Oltre ad un super Kvaratskhelia, i partenopei hanno un vero e proprio bomber di razza al centro dell’attacco. Si tratta di Victor Osimhen, attaccante nigeriano che a suon di gol si è conquistato il posto in azzurro. Il numero 9 del club partenopeo, in cima anche alla classifica dei marcatori di Serie A, ha attirato su di sé, non a caso, le mire dei migliori club europei in circolazione. Il club che più l’ha puntato è, senza dubbio, il Manchester United, finito da tempo sulle sue tracce.

Calciomercato Napoli, Osimhen è il preferito di ten Hag

Che Osimhen piaccia allo United non è un mistero. L’allenatore Erik ten Hag, infatti, l’ha inserito in cima alle preferenze per il pacchetto offensivo. Ma per prelevare il suo cartellino servirà fare un investimento corposo, mai visto prima a Napoli, che rischia di superare anche la cifra record del trasferimento di Gonzalo Higuain alla Juventus.

Ten Hag ha una lunga lista dei desideri, sulla quale c’è anche il nome di Harry Kane del Tottenham. Direttamente dall’Inghilterra, però, giungono nuovi rumors di mercato a proposito dell’interessamento dei Red Devils per il cartellino di Victor Osimhen. Secondo la versione riferita dal tabloid britannico ‘The Telegraph’, si rende noto un possibile addio di Harry Kane al Tottenham di Antonio Conte. Nonostante la ghiotta opportunità, l’allenatore del Manchester United preferirebbe di gran lunga l’arrivo dell’attaccante del Napoli. Di seguito uno stralcio del quotidiano inglese: “Erik ten Hag preferisce Osimhen ad Harry Kane”.