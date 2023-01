Tegola Kvara, in dubbio con la Salernitana? Le ultime preoccupano Spalletti

Sabato per il Napoli sarà derby contro la Salernitana, ma arrivano brutte notizie per Spalletti e i tifosi: assente Kvara? Le ultime.

Sabato pomeriggio per il Napoli ci sarà in programma il derby contro la Salernitana. La squadra di Luciano Spalletti dovrà reagire dopo la clamorosa eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Cremonese. Ma dagli allenamenti non arrivano buone notizie. Le ultime su Kvaratskhelia.

Luciano Spalletti, nella serata di ieri al Diego Armando Maradona, ha rimaneggiato parecchio la formazione solita. E, pur avendo inserito in corsa i suoi fedelissimi, non è riuscito ad evitare l’eliminazione dalla competizione.

Adesso fondamentale sarà non sbagliare anche in campionato, contro la Salernitana. E proprio in vista del derby, il club stesso ha rilasciato il suo report giornaliero degli allenamenti svolti in mattinata. Preoccupano le condizioni di Kvaratskhelia.

Napoli, arriva il report degli allenamenti: problemi per Kvaratskhelia? Le ultime sulle sue condizioni

Tramite il proprio profilo ‘Twitter’, la società azzurra ha fatto quindi sapere che: “Il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Salernitana in programma all’Arechi sabato per la 19esima giornata di Serie A (ore 18). Coloro che sono andati in campo ieri hanno svolto lavoro di scarico in palestra”.

Poi le novità sulle condizioni del georgiano: “Chiusura di sessione con partita a campo ridotto. Kvaratskhelia ha svolto lavoro personalizzato in palestra. Demme ha fatto intera seduta in gruppo”. Preoccupa, quindi, adesso la scelta di fargli svolgere un lavoro personalizzato in palestra.

Kvara è fondamentale per il gioco di Spalletti, così come per i risultati. E ieri ne è arrivata l’ulteriore prova, dal momento che non è stato arruolabile contro la Cremonese a causa di una sindrome influenzale che l’ha colpito. Si attendono adesso ulteriori aggiornamenti per saperne di più entro sabato pomeriggio.