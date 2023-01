Da poco in Serie A, ma in passato vicino al Napoli: l’agente svela tutto

Il Napoli pensa alla sfida con la Salernitana e proprio in merito a un giocatore granata, vicino al club di De Laurentiis, ha parlato il suo agente.

Il Napoli è chiamato a ripartire dopo la sconfitta arrivata in Coppa Italia contro la Cremonese ai calci di rigore. La squadra di Luciano Spalletti deve adesso concentrarsi sugli impegni, archiviando questa parentesi impronosticabile. Per farlo ci sarà la sfida contro la Salernitana in campionato. A tal proposito, ha parlato l’agente di un giocatore granata che in passato è stato vicino al club di De Laurentiis.

Per il Napoli è fondamentale, ora come ora, non perdere punti preziosi in campionato. Dopo la vittoria contro la Juventus e la sconfitta in Coppa Italia, è tempo di affrontare la Salernitana. Club che, dal canto suo, sta attraversando un momento tutt’altro che semplice. Ma nulla dev’essere dato per scontato.

Proprio tra le file dei granata ha attirato l’attenzione su di sé l’arrivo di Guillermo Ochoa. Il portiere messicano è stato fin qui importante per la squadra di Salerno, anche se nulla ha potuto contro la goleada subita dall’Atalanta all’ultima di Serie A. Ha quest’oggi parlato il suo agente, rivelando anche un arrivo al Napoli poi sfumato qualche anno fa.