“Racconto la verità”: Salernitana, Nicola spiazza i tifosi e Iervolino

La Salernitana fa un passo indietro e richiama Nicola: il tecnico racconta tutta la verità su quanto accaduto nelle ultime ore.

Il Napoli, nel pomeriggio di sabato, affronterà la Salernitana in campionato. Nel club granata le ultime ore sono state certamente movimentate e adesso le novità sono arrivate dal diretto interessato della vicenda: Davide Nicola. Ecco cos’è accaduto realmente.

Il Napoli, quindi, deve rialzarsi dopo la sconfitta arrivata contro la Cremonese che ha comportato l’eliminazione degli azzurri dalla Coppa Italia. E per farlo avrà già in programma il match contro la Salernitana questo sabato. A Salerno ci sono stati, tuttavia, tanti colpi di scena nelle ultime ore e adesso a prendere la parola su quanto avvenuto è stato il diretto interessato.

Alla vigilia del match contro la squadra di Luciano Spalletti ha perciò parlato lo stesso Davide Nicola di quanto sta avvenendo in casa granata. Le sue parole appaiono chiare, oltre a essere una vera e propria delucidazione su quanto avvenuto nelle ultime ore con la società e con Iervolino.

Salernitana-Napoli, il match si avvicina e Nicola racconta tutta la verità su quanto accaduto con Iervolino

Così, quindi, alla vigilia del match contro il Napoli, Davide Nicola ha parlato tramite il suo profilo ufficiale ‘Instagram’, raccontando tutta la verità su quanto avvenuto nelle ultime ore con la Salernitana. Il club lo rivuole con sé, ecco cos’è accaduto: “Vi racconto la verità. Nella giornata di ieri ho ricevuto una telefonata dal presidente Iervolino che con i suoi modi, sempre amabili e gentili, mi ha spiegato le ragioni della sua decisione che ha preso con amarezza. Ma che doveva segnare la discontinuità dopo la bruttissima partita a Bergamo contro l’Atalanta“.

“Ho fatto subito mea culpa – ha precisato Nicola – assumendomi tutte le responsabilità di una prestazione non adeguata e della conseguente pesante sconfitta. Perché credo in questa squadra così come negli uomini che la compongono. Così come credo nella grande Società che ha alle spalle”.

“Ora- ha poi concluso il tecnico – ripartiamo insieme, TUTTI, e raccontiamo un’altra straordinaria storia di calcio. Restituendo alla tifoseria granata la stessa passione e lo stesso senso di appartenenza che ci dimostra incondizionatamente. Questa è Salerno, questa è la Salernitana: molto più di una squadra di calcio”.