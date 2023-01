Napoli, pessima notizia per Spalletti: lo attaccano tutti

Il tecnico del Napoli Spalletti ha incassato diversi appunti negativi nella serata storta che è costata l’eliminazione dalla Coppa Italia

Il Napoli è uscito dal diluvio dicendo addio alla prima competizione. La sconfitta ai rigori contro la Cremonese esclude la squadra di Spalletti dalla corsa verso la Coppa Italia. Gli azzurri dovranno ora rintuzzare i possibili contraccolpi psicologici e riprendere la marcia.

Il sapore amaro della sconfitta ha leggermente offuscato il ricordo del 5-1 alla Juventus raggiunto soltanto pochi giorni fa. Nella gara del Maradona contro i grigiorossi del neo allenatore Davide Ballardini, alle prese con varie assenze, alcune cose non hanno funzionato. Diversi i bocciati, tra i quali Bereszynski, alla prima con la casacca azzurra. Per lui non si è trattato dell’esordio sognato. Per Spalletti non sono belle notizie.

Napoli, Bereszynski bocciato: “Ci mette 18 minuti a far capire perché Di Lorenzo è insostituibile”, la sentenza de ‘Il Mattino’

Il terzino destro polacco, primo rinforzo del mese di gennaio (Giuntoli resta al lavoro per chiudere un’operazione simile a quella avanzata con la Sampdoria nello scambio di prestiti con Alessandro Zanoli), è rimasto in campo dal primo all’ultimo minuto della sfida contro la Cremonese.

L’ex blucerchiato è tornato a casa con una pagella poco gratificante. Bereszynski è stato giudicato da 5 da varie testate. ‘Il Mattino’, ad esempio, scrive che “ci mette 18 minuti a far capire al mondo intero perché Di Lorenzo è insostituibile”. Il riferimento è al vantaggio della squadra lombarda. Nella circostanza, Okereke è andato via agevolmente al giocatore ex Sampdoria servendo a Pickel il pallone del momentaneo vantaggio dei grigiorossi.

‘La Gazzetta dello Sport’ sottolinea invece l’azione del 2-2 in cui si perde Felix Afena-Gyan. Unanime il giudizio anche di ‘Corriere dello Sport’ e ‘Repubblica’. L’avventura del polacco con la maglia del Napoli non è cominciata nel migliore dei modi.

Aspetterà ora nuovamente il suo momento per tentare di riscattare la prova opaca compiuta contro la Cremonese. L’eliminazione dalla Coppa Italia potrebbe però ridurre le sue occasioni. Tornerà utile con il ritorno della Champions League, quando qualcuno rifiaterà in campionato.