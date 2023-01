Calciomercato Napoli, il nuovo centravanti: via Simeone?

Il Napoli è alla ricerca del nuovo centravanti e questo potrebbe portare via Giovanni Simeone nonostante la buona stagione

L’attacco del Napoli è affidato a Victor Osimhen ed lui e soltanto lui il titolare della squadra di Luciano Spalletti. Poi dopo c’è Giacomo Raspadori, che è quello che è sempre stato Mertens per il club partenopeo. Un vero e proprio jolly, capace di giocare sull’esterno, tra le linee e come riferimento principale dell’attacco. E poi c’è la terza punta, Giovanni Simeone, arrivato la scorsa estate al posto di Andrea Petagna. L’argentino ha voluto fortemente il Napoli ed è l’unico che ha segnato in tutte le competizioni.

Tuttavia, Cristiano Giuntoli è attivo sul mercato per acquistare un nuovo attaccante come riserva di Osimhen. Questo mette la posizione di Giovanni Simeone in bilico, visto che è esagerato anche per il Napoli avere quattro attaccanti nella rosa. E infatti il club partenopeo starebbe valutando l’acquisto di William Boving dello Sturm Graz e soprattutto Beto dell’Udinese.

Napoli, Bolvig o Beto per l’attacco

Secondo quanto riferito da Sky Sport, il Napoli ha chiesto informazioni per William Boving e Beto come vice Osimhen. Cristiano Giuntoli apprezza molto le qualità dei due attaccanti, anche se non ha ancora formulato offerte ufficiali. Questo perché il ds dei partenopei ha una lunga lista di nomi da valutare. Ed è chiaro che il club accetta anche delle occasioni da sfruttare. Potrebbe essere più Boving visto che si tratta di un classe 2003. Insomma, un giocatore per il futuro che questa stagione ha anche segnato due gol alla Lazio all’Olimpico.

Mentre Beto è apprezzato dal Napoli, ma è chiaro che i costi sono molto diversi ed è complicato pensare che venga per restare dietro a Osimhen. Questo perché si trova nel miglior momento della sua carriera e vuole il salto di qualità, senza perdere minutaggio. Insomma, la prossima estate bisognerà capire quali saranno i piani di De Laurentiis, non è escluso che dalla Premier arrivi un’offerta da oltre 100 milioni per Osimhen.