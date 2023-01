Napoli, idea Samardzic per il dopo Zielinski: spunta un problema

Il centrocampista dell’Udinese è nel mirino del Napoli per il dopo Zielinski ma c’è un grosso ostacolo sulla trattativa di mercato

Cristiano Giuntoli lavora incessantemente per il presente e il futuro del Napoli. Sono diverse le operazioni che circolano nella testa del direttore sportivo partenopeo. Come sottolineato da ‘il Mattino’ nell’edizione di questa mattina, gli azzurri in estate potrebbero salutare Hirving Lozano. Il ds ha già individuato il sostituto del messicano ma è adesso orientato a puntellare l’organico anche con altri uomini chiamati a sostituire altri possibili giocatori in uscita.

La testata napoletana ha fatto il punto anche su un altro snodo che potrebbe prendere il calciomercato della società del presidente Aurelio De Laurentiis nel caso in cui non si dovesse arrivare al rinnovo di Piotr Zielinski. Il 28enne polacco ha un contratto fino al 30 giugno 2024 e da tempo si parla del possibile addio in mancanza di un nuovo accordo che sembra a questo punto sempre più probabile. Giuntoli in questo caso ha in mente una mossa. Su questa però pesa un fattore che potrebbe non essere di poco conto.

Calciomercato Napoli, Samardzic per sostituire Zielinski: l’Udinese ha ancora un nodo al dito

Per colmare l’eventuale partenza del centrocampista ex Empoli, il Napoli rivolge l’attenzione a Lazar Samardzic. Il centrocampista è stato finora autore di un buon campionato con l’Udinese e il suo nome è presente nella lista di Cristiano Giuntoli nel caso in cui dovesse andare via Zielinski.

Il centrocampista tedesco classe 2002 ha collezionato fino a questo momento 17 partite in Serie A, diverse delle quali subentrando dalla panchina. Il calciatore ex Herta Berlino e Lipsia è arrivato ad Udine ad agosto 2021 in cambio di 3 milioni di euro. Un valore che è riuscito a moltiplicare per diverse volte in appena un anno e mezzo.

In un’eventuale operazione tra Napoli e Udinese potrebbe pesare però un fattore di non poco conto. Secondo quanto riferito da ‘il Mattino’, infatti, i friulani sarebbero ancora infastiditi dal tira e molla vissuto quest’estate per il passaggio dello spagnolo Gerard Deulofeu alla corte di Spalletti. Un trasferimento che alla fine non si è concretizzato.