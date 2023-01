Napoli, sei club su Osimhen: assalto in estate, la strategia di Giuntoli

Il Napoli, in estate, potrebbe perdere numerosi titolari. Un top player è finito nel mirino dei club della Premier. La strategia del club.

Il mercato invernale del Napoli può essere considerato chiuso. Dopo aver preso Bartosz Bereszyński e ceduto Alessandro Zanoli e Nikita Contini, il club attendeva una risposta da parte di Diego Demme. Il quale, di recente, ha fatto sapere di voler restare in città nonostante lo scarso minutaggio ricevuto e provare a mettere in difficoltà il proprio allenatore. Capitolo chiuso, quindi. In estate, invece, sono tante le operazioni attese. Anche in uscita.

Sì, perché sono numerosi gli elementi della rosa che, a partire da giugno, potrebbero salutare la compagnia. È il caso, ad esempio, di Piotr Zielinski ed Hirving Lozano. I due, come noto, sono legati ai colori azzurri fino al 2024 e fin qui i vari incontri andati in scena non sono bastati per trovare la quadra in merito al rinnovo. Il motivo è da ricercare nel fatto che il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha messo sul piatto offerte comprendenti cifre inferiori rispetto a quelle attualmente percepite.

I contatti tra le parti sono destinati ad andare avanti. La società, in ogni caso, ha cominciato a pensare ai possibili sostituti. A centrocampo, ad esempio, piace (e non poco) Lazar Samardzic dell’Udinese mentre in avanti a raccogliere il testimone lasciato dal messicano potrebbe essere Adama Traoré in scadenza con il Wolverhampton. Occhio inoltre alla posizione di Victor Osimhen il cui futuro, alla luce delle indiscrezioni emerse oggi, appare tutto da scrivere.

Napoli, aumenta la lista delle pretendenti per Osimhen

Il nigeriano, fin qui, è stato una delle colonne portanti della formazione di Luciano Spalletti. Per lui, in totale, 13 reti e 4 assist. Un bottino importante, che gli ha consentito di risultare spesso determinante e finire nel mirino di alcune squadre della Premier League. L’elenco, stando a quanto riportato oggi da ‘Il Mattino’, comprende top club come l’Arsenal, il Newcastle secondo e il Manchester United.

Occhio, inoltre, al Brighton di Roberto De Zerbi, all’Everton ed al Fulham. Il Napoli, dal canto suo, vorrebbero tenerlo ma intanto ha fatto sapere alle pretendenti che per portarlo via dall’Italia servirà un cospicuo assegno con almeno 3 cifre. Se ne riparlerà, ma non ora. Il calciatore infatti ha chiesto al proprio entourage di parlare del proprio futuro soltanto più avanti. Adesso la sua concentrazione è interamente rivolta al Napoli.